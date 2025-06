Ibai Llanos anuncia su propio concurso de talentos e incorpora a Aitana como jurado

Suscríbete a nuestros canales

Tras anunciar recientemente la creación de un equipo de fútbol, Ibai Llanos expande su propuesta de entretenimiento con un concurso de talentos propio estrenado en su canal de YouTube donde concursantes de diversas disciplinas compitieron ante un jurado integrado por el propio streamer y la cantante Aitana, a quien presentó con las palabras textuales: "Quién mejor para votar y para juzgar" refiriéndose a la artista internacional en promoción de su álbum Cuarto Azul.

Entre los once participantes figuraron magos, cómicos y especialistas como Pablo "Blon" Pérez quien mostró habilidades lingüísticas para hablar al revés obteniendo 17 puntos mientras el reconocido ilusionista Jordi Caps —ganador anterior de Got Talent España— deslumbró al jurado con una actuación que Ibai describió textualmente como "una locura" añadiendo "Yo he alucinado. No me esperaba esta locura, no acabo de entender nada" tras su presentación que recibió la máxima puntuación disponible.

Tras evaluar talentos en un formato similar a Factor X o Got Talent donde cada actuación fue calificada del uno al diez, el jurado seleccionó a Caps entre los cuatro finalistas con 20 puntos anunciando textualmente: "Hemos decidido entre los dos, aunque había bastantes dudas, que el ganador va a ser Jordi Caps" coronándolo como primer campeón de este certamen que según Ibai busca "descubrir alguno de los mayores talentos del mundo".

