Ilan Chester se presentará en Caracas el 28 de mayo: así puede adquirir sus entradas

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El maestro Ilan Chester vuelve a los escenarios de la capital con un concepto "Íntimo", diseñado para conectar desde la cercanía del piano con el público que ha hecho de sus temas el cancionero de su vida.

En un formato Íntimo, con arreglos que fusionan pop, jazz y nuestra música folclórica, el próximo jueves 28 de mayo de 2026 a partir de las 7:00 p.m. SE -presentará en la sala Principal del Centro Cultural Chacao (CCCH).

¿Cómo adquirir las entradas?

La preventa ya está activa y puedes comprar tus boletos a través de varios canales oficiales:

Vía Online: A través de la plataforma Liveri.com.ve.

Puntos de Venta Físicos: * Taquillas de Cinex en los principales centros comerciales. Taquillas del Centro Cultural Chacao . El evento está disponible para ser pagado por cuotas a través de Cashea .



Las entradas se encuentran disponibles a partir de los $40.

El evento cuenta con el respaldo de Ventura Espectáculos, asegurando estándares de sonido y acústica de primer nivel para potenciar la voz del ganador del Grammy Latino.

Prepárate para cantar a todo pulmón los clásicos que definen nuestra identidad:

Canto al Ávila

Palabras del alma

Eres una en un millón

Es verdad

Solo faltas tú / Por alguien como tú, entre otros temas.

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