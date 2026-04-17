Una venezolana se apropia del escenario en “Evita” y da nuevo aire al clásico musical en Santo Domingo

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En una cartelera teatral donde los montajes internacionales suelen dominar la conversación, la nueva puesta en escena de “Evita” en Santo Domingo introduce un elemento que cambia el centro de atención: una actriz venezolana asume el rol protagónico en uno de los personajes más exigentes del teatro musical.

Se trata de Valeria Dávila, quien interpreta a Eva Perón en esta producción presentada en el teatro Theamus, en Blue Mall, una versión que reabre el clásico de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice con una energía distinta, construida desde un elenco mayoritariamente joven y una mirada más actual del material original.

Un personaje histórico que sigue desafiando a nuevas generaciones

Eva Perón no es un personaje sencillo de abordar. Su figura ha sido reinterpretada durante décadas en escenarios de Broadway, Londres y múltiples giras internacionales, siempre rodeada de debate, admiración y lectura política.

En esta ocasión, el reto recae sobre una intérprete venezolana que asume el centro emocional de la obra, llevando el peso narrativo de una historia que mezcla ascenso social, poder y construcción de una imagen pública que marcó a Argentina en el siglo XX.

Más que un clásico: una obra que sigue reescribiéndose en escena

“Evita” no cambia su esencia, pero sí cambia según quién la interpreta y desde dónde se cuenta. La producción en Santo Domingo mantiene la estructura original del musical, pero se apoya en un elenco dominicano joven que le da un ritmo distinto al montaje.

El ensamble, compuesto por varios artistas en escena, sostiene la energía colectiva del espectáculo, mientras la dirección coreográfica y vocal busca equilibrar lo clásico con una estética más contemporánea.

Una puesta en escena donde el detalle visual también cuenta la historia

El montaje apuesta por una construcción visual cuidada: vestuario de época reinterpretado con intención teatral y una escenografía que sugiere el contexto político sin depender de la literalidad.

Todo está pensado para que la historia avance sin distraerse del centro emocional del musical, que sigue siendo la transformación de Eva Perón y su impacto en la memoria colectiva.

Una protagonista venezolana en el centro de una producción regional

Más allá del título clásico y su peso histórico, esta versión de “Evita” encuentra uno de sus puntos más llamativos en la presencia de una actriz venezolana liderando el elenco.

Su interpretación no solo sostiene la narrativa principal del musical, sino que también introduce una lectura regional dentro de una obra que, aunque universal, siempre se resignifica según el escenario donde se presenta.

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