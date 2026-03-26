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¡Impactante! Este es el antes y después de la influencer venezolana Andreina Perdomo tras cirugía estética

La influencer venezolana reveló el antes y después de su cirugía estética dejando sin palabras a sus seguidores

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 12:28 pm
¡Impactante! Este es el antes y después de la influencer venezolana Andreina Perdomo tras cirugía estética
Foto:@Isandrep

La influencer venezolana, Andreina Perdomo, conocida por mucho como "Isandrep" (su usuario de Instagram), reveló los cambios físicos que obtuvo luego de someterse a una cirugía estética con el objetivo de tratar su diástasis abdominal la cual agrandó el tamaño de su abdomen. 

En este sentido, el antes y después revelado por Perdomo a través de sus redes sociales, muestra un resultado impactante, en el cual se evidencia cada detalle que pocos usuarios esperaban ver. 

Fotos: @Isandrep

En este contexto, los seguidores de Perdomo has mostrado su impresión e impacto a través de las redes sociales, luego de ver los cambios físicos de la influencer tras someterse a esta cirugía estética. 

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