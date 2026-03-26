¡Impactante! Este es el antes y después de la influencer venezolana Andreina Perdomo tras cirugía estética

La influencer venezolana, Andreina Perdomo, conocida por mucho como "Isandrep" (su usuario de Instagram), reveló los cambios físicos que obtuvo luego de someterse a una cirugía estética con el objetivo de tratar su diástasis abdominal la cual agrandó el tamaño de su abdomen.
En este sentido, el antes y después revelado por Perdomo a través de sus redes sociales, muestra un resultado impactante, en el cual se evidencia cada detalle que pocos usuarios esperaban ver.
En este contexto, los seguidores de Perdomo has mostrado su impresión e impacto a través de las redes sociales, luego de ver los cambios físicos de la influencer tras someterse a esta cirugía estética.
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