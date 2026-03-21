¡Impactante! Muere actor estadounidense Nicholas Brendon a los 54 años

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El actor estadounidense, Nicholas Brendon, reconocido por muchos por su papel en la exitosa serie "Buffy, la Cazavampiros", murió a los 54 años de edad, según lo dio a conocer este viernes su familia.

A su vez, el reconocido actor falleció mientras dormía y por causas naturales, anunció su familia por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales. Sin embargo, el texto no detalla cuándo ni dónde falleció.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte", destacó la familia del actor en la publicación.

A Brendon "le encantaba compartir su talentoso entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible y estaba impulsado incansablemente a crear. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién fue", añadió el texto.

Por su parte, el reconocido actor estadounidense interpretó a Xander Harris en la serie "Buffy, la Cazavampiros" durante siete temporadas entre los años 1997 y 2003. Además, el personaje de Brendon era amigo cercano de Buffy.

Por otro lado, el actor nacido en la ciudad de Los Ángeles, EEUU; también era conocido por algunas series de tv como "Private Practice", "Kitchen Confidential" y "Mentes Criminales", según reseñó Listin Diario.

Hasta el momento, se sabe que el actor enfrentó problemas de salud según lo compartido por medio de una publicación de Instagram hecha durante el año 2023. En ese momento, Brendon contó a sus seguidores que se había sometido a dos cirugías de columna y había sufrido un ataque al corazón.

Sin embargo, durante la publicación hecha este viernes por parte de la familia del actor, pidieron privacidad "mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón".

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