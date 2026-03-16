Jeancarlos Canela abre su corazón: así mantiene viva la memoria de Mónica Spear años después

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El reconocido actor de origen cubano, Jeancarlos Canela, expresó cómo recuerda a su excompañera de telenovela la actriz venezolana, Mónica Spear, según reseñó Telemundo Internacional Tv.

Del mismo modo, Canela definió cómo era la relación entre ambos al afirmar que "Mónica y yo teníamos una relación muy especial. Era una persona increíble. Cuando terminamos de grabar ese proyecto nos manteníamos en contacto".

Si bien, es importante mencionar que Canela y Spear protagonizaron juntos la telenovela "Pasión Prohibida" transmitida por Telemundo durante el año 2013 por lo que dicha producción logró establecer lazos de amistad entre ambos actores.

En el mismo orden de ideas, el intérprete de Bruno Hurtado Piamonte (nombre de su personaje durante la telenovela), hizo énfasis al destacar que "Mónica era una fuerza tan grande y fue destinada a hacer cosas tan increíbles... Llegó a tocar con su arte el corazón de personas alrededor del mundo".

Sin duda, Jeancarlos Canela guarda con respeto y cariño el recuerdo de Mónica Spear y todo lo que significó para él.

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