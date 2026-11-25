La nueva Miss Universo tiene una historia que va más allá de la corona. Jennifer Barreto se convirtió en una de las protagonistas de la edición 75 del certamen, no solo por llevar la banda de Puerto Rico, sino por llegar al concurso siendo madre, esposa y una mujer con una carrera profesional construida lejos de los escenarios de belleza.

Su triunfo también puso bajo la lupa su vida familiar, especialmente después de compartir la celebración junto a su esposo y su hija. La imagen de los tres en medio de la emoción por la coronación mostró una faceta más personal de la reina, quien ahora tendrá que combinar su nueva agenda internacional con una vida que ya tenía responsabilidades, afectos y objetivos propios.

De la psicología al universo de los concursos de belleza

Jennifer Barreto construyó un perfil académico y profesional antes de convertirse en reina de belleza. Su formación está relacionada con la Psicología y el Trabajo Social, disciplinas que marcaron su interés por el comportamiento humano, el bienestar emocional y la atención a personas que atraviesan situaciones difíciles.

La puertorriqueña también cuenta con preparación en áreas relacionadas con la intervención en crisis, la prevención de la violencia, la protección infantil y el acompañamiento de personas afectadas por experiencias traumáticas. Este recorrido le permitió desarrollar una trayectoria enfocada en el servicio, una faceta que ahora cobra mayor visibilidad gracias al alcance internacional de Miss Universo.

Su experiencia profesional lejos de las pasarelas

Antes de entrar al mundo de los certámenes, Barreto trabajó en iniciativas de apoyo a familias vinculadas al ámbito militar en Estados Unidos. Entre sus responsabilidades figuraron labores educativas y de prevención, así como la atención de situaciones delicadas que requerían orientación y acompañamiento.

Su experiencia en este campo constituye una parte importante de su perfil, pues refleja una carrera que no comenzó con la búsqueda de reconocimiento público. Ahora, como Miss Universo, podrá aprovechar la exposición de su título para dar visibilidad a temas sociales que forman parte de sus intereses y preparación profesional.

Su esposo y su hija, parte de este capítulo histórico

La vida sentimental y familiar de Jennifer también ha generado interés tras su coronación. La reina está casada con Yan Carlos Barreto Calderón y es madre de una niña llamada Penélope, nacida en 2019. Su familia ha estado presente en esta etapa y celebró con ella el resultado de meses de preparación y competencia.

Una de las imágenes más emotivas de su triunfo fue precisamente la que compartió junto a su esposo y su hija. La fotografía mostró a la reina fuera del protocolo del concurso, rodeada de sus seres queridos, en un momento que refleja la importancia que tienen ellos en su vida y en su historia.

Una corona que representa un cambio en Miss Universo

Jennifer también forma parte de una nueva etapa en la historia del certamen, que desde la modificación de sus reglas permite competir a mujeres casadas y madres. Su triunfo pone de relieve esa apertura y rompe con antiguos requisitos que durante décadas limitaron la participación de mujeres con determinadas condiciones personales.

Su coronación ha generado conversación sobre la representación femenina en los concursos de belleza y sobre cómo las candidatas pueden llegar a estos escenarios con experiencias de vida diversas. En su caso, la maternidad y el matrimonio no son aspectos separados de su historia, sino parte de la mujer que asumió el reto de competir por la corona.

Puerto Rico vuelve a celebrar una corona universal

La victoria de Jennifer Barreto también tuvo un significado especial para Puerto Rico, que sumó un nuevo título de Miss Universo después de 20 años. La última representante de la isla en conseguirlo había sido Zuleyka Rivera, quien ganó en 2006, por lo que el resultado volvió a despertar la emoción de los seguidores del concurso en el territorio caribeño.

Ahora, Barreto tendrá que asumir una agenda de compromisos, viajes, actividades oficiales y proyectos vinculados con su reinado. Su preparación profesional, su experiencia de vida y la historia que la llevó hasta el concurso serán parte de la imagen que proyectará durante su año como soberana.

Madre, esposa, profesional y ahora Miss Universo, Jennifer Barreto inicia una etapa en la que su nombre trascenderá los escenarios de belleza. Su coronación no solo representa un logro individual y una celebración para Puerto Rico, sino también una historia que pone en primer plano a una mujer que llegó a la cima con una vida construida más allá de la corona.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube