Justin Bieber culmina una amistad: "Nunca reprimiré mis emociones por alguien”

Suscríbete a nuestros canales

El cantante canadiense Justin Bieber se ha visto en el ojo del huracán luego de enfrenarse a un grupo de paparazzi, y ahora decidió compartir una conversación en la que culmina una amistad.

En este sentido, el cantante de 31 años de edad, compartió en sus redes sociales tres capturas de pantalla de mensajes enviados y recibidos a un ex amigo anónimo, mostrando que había terminado recientemente la “relación de corta duración” entre ambos.

“Pedirle a una persona traumatizada que no esté traumatizada es simplemente mezquino” se puede leer el mensaje de Justin Bieber, después de decirle a la persona que “nunca reprimiré mis emociones por alguien”, y que si a la persona no le gustaba “mi enojo, no te gusto yo”.

Además, Justin Bieber ha respondido a quienes le sugieren que “sane” o que “arregle” sus problemas. “La gente sigue diciéndome que sane”, manifestó el cantante en una de sus historias de Instagram.

“¿No creen que si pudiera haberme arreglado ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira”, continuó en esta declaración por escrito.

“Intenté hacer el trabajo toda mi vida para ser como las personas que me decían que necesitaba arreglarme como ellos. Y eso solo me hace sentir más cansado y más enojado. Cuanto más intento crecer, más me enfoco en mí mismo”, señaló.

Por último, hizo énfasis en su fe: “Jesús es la única persona que me mantiene queriendo hacer mi vida sobre los demás porque, honestamente, estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente, ¿no les pasa a ustedes?”.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube