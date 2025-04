Justin Bieber no sale del lente de la cámara: extraño comportamiento en el Coachella 

Suscríbete a nuestros canales

El cantante de 31 años fue visto durante el primer fin de semana en el Coachella Valley Music and Arts Festival, en el Empire Polo Club en Indio en California, Estados Unidos, y volvió a ser tendencia según el video difundido por Globovisión.

El artista canadiense lucia ese acostumbrado look que lo caracteriza ahora con unos jeans anchos debajo de sus glúteos, dejando ver su ropa interior, un suéter blanco y una gorra, pero no fue tanto su apariencia física sino su andar el que generó comentarios entre sus fans, pues no descartan que haya estado nuevamente bajo los efectos de las drogas.

Eventualmente, se vio disfrutando del concierto en lo que parecía ser un "baile solo" aunque notoriamente no podía mantenerse en pie ni parecía ser el comportamiento de una persona limpia o sobria.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, el cantante también posteó un video en el que estaba en camino al Coachella, aunque su apariencia estaba mucho mejor.

