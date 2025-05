Tokischa aclara rumores sobre su sexualidad y le responde a un fan con un vídeo directo

Suscríbete a nuestros canales

La cantante urbana Tokischa demostró que no tiene filtros cuando se trata de hablar de su vida personal. En respuesta a un comentario de un fan en redes sociales, la artista compartió un vídeo en su perfil de Instagram para respondele a un fanático que le preguntó en un comentario si era lesbiana.

“No Matheo, no soy lesbiana. Soy bisexual, de los dos bandos”, respondió Tokischa, y luego quiso decirle un refrán popular que, según ella, describe mejor su orientación. “¿Cómo es que dicen? Tienen un dicho para eso, no me acuerdo ahora. Déjame buscarlo para decirte... no lo encontré, Mateo, no encuentro la frase”, dijo muy fríamente.

Aunque no logró dar con la expresión exacta, la intérprete de "Delincuente" culminó diciéndole a su fan: “Hay una frase que dicen en RD, como que se come el quesillo, ¿ok? También el quesillo, otro. Tú sabes...”.

La artista, conocida por su autenticidad y por romper tabúes en la industria musical, ha sido siempre abierta sobre su sexualidad y su estilo de vida con la autenticidad que la mantiene siempre en boca de todos.

