Kate del Castillo no perdona: la demanda millonaria contra el gobierno de México que continua

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Kate del Castillo reapareció ante los medios de comunicación luego de finalizar las grabaciones de la cuarta temporada de La Reina del Sur en territorio colombiano. La actriz mexicana aprovechó este encuentro para confirmar la continuidad de su proceso legal contra el gobierno de México. La intérprete sostiene un reclamo judicial desde 2017 por concepto de persecución política y violaciones a sus derechos humanos, según lo dio a conocer el Junket.

Investigación



El origen del conflicto legal se remonta a 2015, año en que la artista concretó una reunión con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. En aquel momento, las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron investigaciones en su contra y filtraron información confidencial a los medios de comunicación. Esta acción derivó en un juicio mediático que dañó severamente su reputación y causó el cierre de importantes contratos profesionales. Asimismo, el acoso judicial impidió el retorno de la actriz a su país natal durante varios años por temor a una detención arbitraria.

Dos posturas



Ante esta situación, la artista formalizó un recurso legal bajo la figura de responsabilidad patrimonial del Estado. La demanda exige una indemnización de 60 millones de dólares para reparar los daños morales y materiales que sufrió su imagen pública y su patrimonio económico. Del Castillo señala que las autoridades mexicanas la utilizaron como una cortina de humo para distraer a la opinión pública sobre otros problemas de carácter nacional.

¿Inocencia?



Durante sus declaraciones más recientes, la protagonista de La Reina del Sur expresó su profunda molestia ante la lentitud del sistema judicial mexicano. A pesar del exceso de trámites y la burocracia que frena el avance del expediente, la intérprete aseguró que no dará un paso atrás. Además, ratificó que cuenta con todo el respaldo probatorio necesario para demostrar la inocencia que siempre defendió ante la opinión pública.

Vida personal



Aparte de los aspectos judiciales, del Castillo compartió detalles sobre su entorno personal y familiar. La actriz mencionó el estado de salud de su padre, el primer actor Eric del Castillo, y reconoció el cansancio físico tras meses de trabajo continuo en los sets de grabación. Con una postura firme, la artista concluyó que mantendrá intacta la búsqueda de justicia hasta obtener una resolución definitiva que limpie su nombre por completo.

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