Incluso después de que la representante venezolana consiguiera entrar al Top 5 y terminara como segunda finalista. Esta vez, las críticas no llegaron de las redes sociales, sino de personas vinculadas al mundo de los concursos de belleza que consideraban que la criolla tenía posibilidades de llevarse la corona.

Taty Guiribitey, integrante del jurado de la edición celebrada en Puerto Rico, y Osmel Sousa, conocido por su trayectoria al frente de la preparación de misses, coincidieron en señalar el vestido de gala como uno de los aspectos que no favorecieron a la venezolana. Sus comentarios reavivaron la discusión sobre la elección del diseño, el estilismo y la imagen que Clara proyectó durante el momento decisivo.

Taty Guiribitey asegura que el vestido le costó la corona

En una conversación con Rodner Figueroa, la empresaria e integrante del panel evaluador fue contundente al hablar sobre el vestido que lució Clara Vegas en la final. Guiribitey aseguró que la propuesta no convenció y que, desde su perspectiva, la reacción fue negativa entre los miembros del jurado.

"A mí no me gustó. Ni a mí ni a nadie del jurado nos gustó el vestido. Ahí yo creo que ella perdió el primer lugar", comentó Taty, quien atribuyó al diseño parte del resultado que obtuvo la venezolana en la competencia.

La jurado también relató que, cuando Clara apareció en escena con el traje, percibió reacciones entre quienes se encontraban evaluando a las candidatas. No obstante, aclaró que las calificaciones eran individuales y que desconocía cómo votaron los demás integrantes del panel, por lo que su apreciación correspondía a su propia experiencia.

"Hubiera quedado hasta de primera finalista"

Guiribitey insistió en que Clara había demostrado suficientes condiciones a lo largo del concurso para aspirar a una posición más alta. Según su valoración, la venezolana mantuvo un desempeño que la ubicaba entre las contendientes con posibilidades, pero el cambio de imagen en la gala final no cumplió sus expectativas.

La empresaria incluso sostuvo que, con otro vestido, Vegas pudo haber alcanzado al menos el puesto de primera finalista, es decir, el segundo lugar de la clasificación. Su comentario dejó claro que no cuestionaba las cualidades de la candidata, sino la decisión de vestuario tomada para el cierre del certamen.

Clara Vegas sigue en el centro de la conversación

La creación de Ángel Sánchez, que dividió opiniones entre quienes defendieron su propuesta sofisticada y quienes esperaban una imagen más tradicional de reina de belleza, se convirtió en uno de los temas más comentados después de la final.

Clara alcanzó el Top 5 y terminó como segunda finalista, mientras Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con la corona. Sin embargo, la discusión sobre el vestuario de la venezolana sigue abierta y ahora cuenta con las críticas de dos figuras que consideran que la candidata tenía potencial para llegar aún más lejos.

La controversia deja una pregunta entre los seguidores de los concursos de belleza: ¿fue realmente el vestido el factor que cambió el destino de Clara Vegas o simplemente una de las decisiones de imagen que no terminó de convencer en una competencia donde cada detalle cuenta?

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