La regla de oro de Gaby Spanic para los retoques estéticos: esto es lo único que recomienda aplicarse en el rostro antes de los 50

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La actriz venezolana, Gabriela Spanic, reveló los detalles sobre su más reciente cirugía estética y compartió la regla de oro para quienes quieran lucir un rostro más joven.

Durante una entrevista reciente para el programa La Mesa Caliente del canal Telemundo, confirmó que se realizó un "lifting deep plane". Sin embargo, destacó que no se trataba del proceso tradicional.

Si bien, la intérprete relató que viajó hasta Brasil para que un doctor especializado en estética, le hiciera dicho retoque, diferente a la operación común que tiene como objetivo estirar la piel. En este caso, Spanic especificó que el especialista abrió su rostro y posicionó los músculos de su cara hacia arriba e inyectó grasa natural, extraída de su cuerpo para obtener un resultado fresco y poco artificial.

Rejuvenecer

"Quería volver a mi estado original. Yo siento que sí volví, que no se ve exagerado", expresó la reconocida actriz con respecto a la apariencia de su rostro.

En el mismo orden de ideas, Spanic aseguró que sintió miedo al someterse a dicha operación por tratarse de su cara. "Yo siento que arriesgue la vida (...), yo tenía mucho miedo", enfatizó la figura del entretenimiento.

Advertencia a sus seguidoras

Por otro lado, Gaby Spanic contó que en el pasado, tras someterse a retoques estéticos desde la desinformación, evidencio en su rostro la aparición de granulomas. "Me sentía bolitas y me daba miedo. Si no me los sacaban a tiempo, los daños serían irreversibles. Mujeres tengan muchísimo cuidado", advirtió Spanic.

La regla de oro antes y después de los 50

Seguidamente, la actriz venezolana sostuvo que, como regla de oro, ella recomienda que antes de los 50, según las indicaciones que recibió de su doctor, el uso único del botox y después de dicha edad, llevar a cabo exclusivamente el "lifting deep plane".

Finalmente, la celebridad venezolana admitió que todavía se encuentra en recuperación tras la operación pero que al verse al espejo se siente bien y satisfecha.

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