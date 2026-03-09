¡La reunión que lo cambió todo! Carlos Rivera revela cómo Franco De Vita impulsó su carrera de compositor

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Rivera tiene una carrera llena de hits, pero detrás de muchos de ellos hay una historia que pocos conocen. El intérprete de "Recuérdame" se sentó recientemente con Jessie Cervantes en ExaFM y soltó una confesión que revela los cimientos de su faceta como compositor. Y el nombre clave en esa historia es Franco De Vita.

"Compositor eres tú": el día que De Vita lo puso a prueba

Rivera recordó con claridad el momento en que el cantautor venezolano, responsable de himnos como "Un buen perdedor" o "Te amo", cruzó su camino. "Quien realmente me da la seguridad como compositor es Franco De Vita", confesó el mexicano.

La escena ocurrió en una reunión informal, en una mesa. De Vita, sin anestesia, le preguntó directamente: "Oye Carlos, ¿tú eres compositor?". Rivera, con la humildad de quien aún no había grabado sus propias canciones, respondió: "Si me lo preguntas tú, digamos que a mí solo me gusta escribir canciones. Compositor eres tú".

Pero De Vita no se conformó con esa respuesta. "¿Pero has grabado algo?", insistió. Al escuchar que no, soltó la pregunta que cambiaría todo: "¿Por qué? A ver, yo quiero escuchar una canción".

Y así, en esa misma mesa, Rivera cantó a capela "Tú fuiste para mí", un tema que hoy forma parte de su discografía pero que en aquel entonces era apenas un esbozo con estructura. De Vita escuchó, procesó y dio su veredicto: "¿Y esa canción no la has grabado? ¿Y tienes más? La próxima vez que te vea, quiero que hagas las maquetas y las quiero escuchar con música".

"¿Trajiste las canciones?"

Rivera confesó que, semanas después, volvió a encontrarse con De Vita. El saludo fue directo al grano. "La siguiente vez que lo vi, me dice: '¿Trajiste las canciones?'. O sea, no me dijo ni hola, me dijo: '¿Trajiste las canciones?'".

El mexicano puso las maquetas en el coche y De Vita, tras escuchar, lanzó una frase que aún resuena en su memoria: "¿Por qué no estás? Te digo yo que la próxima vez que veas el segundo disco, tú tienes que grabar esto. Yo te diría si no fueras bueno".

Y entonces vino la lección definitiva: "¿Por qué? Tú estás buscando que te den canciones cuando tú tienes la propia materia prima. No necesitas de nadie".

Cuando nadie sabía que las canciones eran suyas

El momento culminante llegó en una reunión con los directivos artísticos de Sony y el productor. En la sesión, comenzaron a escuchar temas para el disco. Rivera recordó la dinámica con una mezcla de emoción y picardía.

"El productor pone una canción que trajo para el disco. Dicen: 'Está muy buena, vamos a ponerla'. El artístico pone otra: 'Esta no nos gustó tanto'. Luego alguien pregunta: 'Carlos, de las que tú traes, ¿de quién es?'. Yo decía: 'No sé, ahorita al final les digo porque no me acuerdo'".

Así, canción tras canción, fueron seleccionando temas sin saber que la mitad pertenecían a Rivera. Al final, cuando reveló la autoría, las miradas cambiaron. "Ah, ¿esta con quién la hiciste?", preguntaban. Y Rivera respondía: "Es mía, mía, solo".

El hit que lo confirmó todo

Poco a poco, sus canciones comenzaron a sonar. "Solo tú" fue la primera que se coló en la radio. Pero el verdadero espaldarazo llegó después. "No fue sino hasta que lanzamos 'Lo Nuestro Se Queda Nuestro', que fue el máximo hit que yo creo que tengo hasta ahora. Y fue ahí cuando me dijeron: 'Ahora sí, ¿de quién es?'".

Hoy, con una carrera sólida y múltiples reconocimientos, Carlos Rivera mira hacia atrás y reconoce que sin aquel empujón de Franco De Vita, quizás su historia como compositor habría sido diferente. El venezolano no solo le creyó; le exigió creerse el cuento a sí mismo.

