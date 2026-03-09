“Quería renunciar a todo”: Jennifer Lopez se sincera como nunca sobre su divorcio con Marc Anthony

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer Lopez volvió a poner su corazón sobre el escenario. Durante una de las presentaciones de su residencia "The JLo Show: Up All Night Live" en The Colosseum at Caesars Palace, la estrella del Bronx hizo una pausa entre canciones para compartir con el público uno de los episodios más dolorosos de su vida: su divorcio de Marc Anthony.

"Después de mi tercer divorcio, empecé a ser buena... pero no tiene gracia"

Con su característico sentido del humor, Lopez bromeó inicialmente sobre su historial amoroso. "Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a ser buena en esto", dijo entre risas, provocando las reacciones del público. Pero inmediatamente después, su tono cambió. "En serio, no tiene gracia. No tiene gracia", aclaró.

La artista, que estuvo casada con el intérprete de "Vivir Mi Vida" entre 2004 y 2014, confesó la crudeza de aquel momento: "Fue una época realmente difícil. Estuve a punto de darme por vencida. Estuve a punto de renunciar a todo. Era madre soltera con dos gemelos de tres años".

El ángel de la guarda llamado Louise Hay

En medio de esa crisis personal y profesional, Lopez encontró consuelo en una figura inesperada: la fallecida autora de autoayuda Louise Hay. La cantante relató la conversación que mantuvo con su mentora en aquellos días oscuros.

"Me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?'. Le dije: 'Sí, lo soy'. Y ella me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le respondí: 'Sigo hasta que los domino'. Y ella concluyó: 'Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre'".

La metáfora marcó a la intérprete, quien convirtió esa sabiduría en un principio de vida. Visiblemente conmovida, compartió el mensaje con su audiencia: "Y deseo lo mismo para cada uno de ustedes, que no importa lo que la vida les depare, bailen, bailen y bailen, una y otra vez, y otra vez. ¡Los quiero muchísimo!".

Cuatro divorcios y una lección aprendida

La ruptura con Marc Anthony fue el tercer divorcio de Jennifer Lopez, después de sus matrimonios con Ojani Noa (1997-1998) y Cris Judd (2001-2003). Su historial amoroso sumaría después un cuarto capítulo con Ben Affleck, de quien se divorció en enero de 2025 tras dos años de matrimonio.

A pesar de los desafíos, Lopez ha reconocido en el pasado que su exesposo Marc Anthony tuvo una influencia positiva en su carrera. En una entrevista de 2018 con Sunday Today, recordó que el salsero "constantemente insistía: 'Eres una gran cantante. Nunca dejes que nadie te diga que no lo eres'". Incluso colaboraron nuevamente años después en el álbum en español "Por Primera Vez".

El presente: una relación cordial y una carrera en la cima

Actualmente, la relación entre ambos es cordial y se centra en la crianza compartida de sus gemelos Max y Emme, que recientemente cumplieron 18 años. La residencia de Lopez en Las Vegas continúa con funciones programadas hasta el 28 de marzo, y la cantante ha asegurado que se encuentra en su "happy era", disfrutando de la música y de sus fans.

