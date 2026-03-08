Luto en la moda nacional: fallece el diseñador venezolano Enger Luces

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la moda venezolana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Enger Luces, un destacado diseñador de modas cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la Organización Miss Venezuela y al mundo del espectáculo nacional.





Luces, reconocido por su estilo elegante y vanguardista, se posicionó en los últimos años como uno de los creativos favoritos en las quintas de belleza. Su trabajo fue elogiado en diversas oportunidades por el "Zar de la Belleza", Osmel Sousa, y sus diseños vistieron a numerosas candidatas en la "noche más linda del año".





Más allá de las pasarelas del Miss Venezuela, Enger Luces destacó por su compromiso social. Recientemente, el diseñador había concentrado sus esfuerzos en proyectos de gran envergadura, como su colección "Ikigai" (Primavera-Verano 2024), una propuesta inspirada en la lucha contra el cáncer y presentada a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).



A través de sus redes sociales, colegas del gremio, modelos y personalidades del entretenimiento han manifestado su pesar por la partida física del modisto caraqueño, a quien recuerdan no solo por su talento con la aguja, sino por su calidez humana y profesionalismo.



Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su deceso. Su partida deja un vacío en la industria de la moda local, donde Luces era visto como uno de los nombres con mayor proyección internacional de su generación.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube