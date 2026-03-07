Sombras del pasado vuelven a rodear a Nodal y Ángela y reavivan los rumores sobre cómo comenzó todo

Suscríbete a nuestros canales

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado marcada por titulares, polémicas y rumores desde que se hizo pública. Aunque los artistas han insistido en que su relación comenzó cuando ambos estaban libres de compromisos, una nueva declaración vuelve a encender la conversación en redes sociales. El relato de una joven que asegura haber trabajado en una sala de cine VIP ha reavivado las dudas sobre el verdadero inicio del romance.

Según su testimonio, el encuentro habría ocurrido meses antes de que el cantante anunciara oficialmente su separación de su anterior pareja, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si la historia que se conoce públicamente es realmente la que ocurrió detrás de cámaras.

Un encuentro que llamó la atención del personal

La mujer relató que todo ocurrió cuando ambos artistas acudieron a una función privada en un cine donde ella trabajaba. En ese momento, asegura que el intérprete habría solicitado ser atendido únicamente por gerentes, argumentando que el personal general no tenía el mismo nivel de responsabilidad para manejar una visita de ese tipo.

De acuerdo con su versión, la presencia del equipo de seguridad del cantante también generó tensión entre los empleados del lugar. La joven afirmó que los escoltas habrían actuado con firmeza para evitar que cualquier detalle de la visita se filtrara, algo que, según dijo, no era común incluso tratándose de salas VIP.

Las actitudes que despertaron sospechas

Aunque en un principio el personal pensó que ambos artistas podían ser simplemente amigos o colegas, la percepción cambió a medida que transcurrió la noche. La testigo contó que la interacción entre ellos era cercana y que se mostraban particularmente cómodos el uno con el otro.

Al finalizar la función, asegura que ambos abandonaron el lugar utilizando una puerta de emergencia. Fue en ese momento cuando, según relató, salieron mostrándose especialmente cariñosos, lo que llamó la atención de quienes trabajaban en el lugar. Aquella escena fue la que despertó comentarios entre algunos empleados, quienes comenzaron a preguntarse si entre los dos existía algo más que una simple amistad.

Las conclusiones que circularon entre los trabajadores

Después de aquel episodio, la joven explicó que entre varios compañeros surgieron conversaciones sobre lo que habían presenciado. Según dijo, algunos llegaron a la conclusión de que entre el cantante y la artista ya existía una relación en ese momento.

En su relato también mencionó una fecha específica: el 15 de mayo, día en que supuestamente habrían asistido al cine. En aquel momento, señaló, todavía no se había hecho público que el intérprete estuviera oficialmente separado de su entonces pareja, lo que alimentó la teoría de que el romance podría haber comenzado antes de lo que se dijo públicamente.

Por qué decidió hablar ahora

La joven también explicó por qué guardó silencio durante tanto tiempo. Según contó, cuando trabajaba en el cine firmó un acuerdo de confidencialidad que le impedía revelar la identidad de los clientes o cualquier situación que ocurriera dentro de las salas.

