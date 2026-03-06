Jamie Lee Curtis deja sin palabras a todos y desata el caos en redes con una foto sexy

Suscríbete a nuestros canales

La estrella conocida por sus décadas de carrera en cine y televisión, posó desde el asiento trasero de una limusina luciendo un sostén de encaje negro para celebrar el estreno del nuevo proyecto de su amiga y ahijada, Maggie Gyllenhaal, encendiendo las redes por su actitud audaz y su honesta descripción de sí misma como una mujer que sabe exactamente lo que tiene.

Un gesto coqueto y con mucho sentido del humor

La imagen, tomada desde su auto en Nueva York, la muestra presumiendo un bra de encaje negro, parte de una colaboración vinculada al nuevo filme de Gyllenhaal, The Bride!. Más allá de la moda, lo que realmente hizo que el post se volviera viral fue la manera en que la actriz describió la prenda y su cuerpo.

En la descripción, Jamie escribió sin tapujos que su ahijada le había enviado la lencería como regalo y explicó que decidió usarla ese día “para apoyar tanto sus money makers como su película”, aludiendo de forma divertida a sus propios pechos como generadores de atención y confianza. La frase quedó grabada como el momento más comentado de la publicación y rápidamente los seguidores llenaron los comentarios con elogios y carcajadas.

El gesto no fue solo una declaración de estilo sino también un acto de respaldo a la carrera de Gyllenhaal, con quien mantiene una estrecha relación personal desde hace años.

Apoyo familiar y profesional en plena promoción

El post de Curtis no solo sacó sonrisas sino que también sirvió para subrayar su orgullo por la directora y actriz Maggie Gyllenhaal, a quien describió como responsable de una película que calificó de audaz, punk y feminista. La intención de Jamie Lee Curtis fue clara: usar su presencia mediática para colocar el foco sobre el estreno y demostrar el cariño profundo que le tiene a su ahijada.

Además, la imagen fue tomada en el contexto de una gira de prensa en la ciudad, ya que la protagonista se encuentra promocionando su nueva serie en Amazon Prime, Scarpetta, donde comparte roles con otras estrellas de renombre. Su comentario sobre el outfit, mezclado con su habitual sentido del humor y una pizca de coquetería, mostró que Curtis sigue manejando su imagen pública con la misma audacia con la que ha enfrentado papeles en el cine durante casi cinco décadas.

Reacciones del público y legado de confianza

Desde que compartió la foto, la respuesta de los fans ha sido inusual pero unánime: admiración por la actitud de la actriz, que combina humor, autenticidad y una impresionante presencia frente a la cámara. Muchos celebraron que una figura de su trayectoria y edad se exprese con tanta naturalidad sobre su cuerpo y su confianza personal, rompiendo con los estereotipos tradicionales sobre cómo deben comportarse las mujeres maduras en Hollywood.

Este momento no solo alimentó conversaciones sobre la moda y el cuerpo, sino que también posicionó una vez más a Jamie Lee Curtis como una figura sin miedo a reírse de sí misma, apoyar a sus seres queridos y usar sus plataformas para amplificar mensajes creativos.

Con esta divertida y atrevida publicación, Jamie Lee Curtis recordó que la edad no define el estilo, la confianza ni la relevancia mediática. A sus 67 años, la leyenda del cine sigue sorprendiendo al público, mostrando que el humor, el apoyo familiar y la complicidad con colegas y amigos pueden generar momentos inolvidables que trascienden la pantalla y se convierten en parte de la conversación cultural.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube