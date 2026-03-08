¿Será niño o niña? Jesaaelys Ayala y su esposo revelan el sexo de su primer bebé

Suscríbete a nuestros canales

La hija menor del "Big Boss" del reggaetón vive uno de los momentos más dulces de su vida. Jesaaelys Ayala González, de 28 años, reveló este domingo 8 de marzo el sexo del bebé que espera junto a su esposo, el fotógrafo Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025.

El momento de la revelación

La influencer compartió inicialmente un video en blanco y negro durante la noche del sábado, dejando a sus seguidores con la incógnita. Horas después, publicó el clip a todo color donde se observa el instante exacto en que la pareja y sus invitados descubren que se trata de una niña.

"ES UNA NENA! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá", escribió en la descripción de la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios de felicitación.

La celebración se llevó a cabo en "Tesoro del Mar", una villa privada en Puerto Rico, con una decoración inspirada en la temática del mar. Para la ocasión, Jesaaelys lució un vestido color verde pastel, mientras que su esposo optó por una camisa rosada que anticipaba el resultado. Los invitados disfrutaron de carritos de aperitivos, mantecados, juegos tradicionales de baby shower y mucha música.

Un "milagrito" después de la pérdida

El anuncio del embarazo llegó el pasado 13 de febrero, cuando la pareja compartió un emotivo video grabado en una playa de Puerto Rico donde mostraban la incipiente pancita. En aquella ocasión, revelaron que la llegada del bebé está prevista para agosto de 2026.

Pero la noticia tenía un significado aún más profundo. Jesaaelys confesó que este embarazo llegó después de haber sufrido una pérdida gestacional en septiembre de 2025, razón por la cual decidieron mantener la noticia en privado durante las primeras semanas.

"Voy a hacer este video por segunda vez este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí, sangré y lo confirmó el ginecólogo", relató en febrero, visiblemente emocionada.

"Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: ¡vamos a ser papás!", expresó entonces.

La ausencia de Daddy Yankee

Mientras Mireddys González, madre de Jesaaelys, fue vista compartiendo la felicidad del momento, una ausencia notable marcó la celebración: la de Daddy Yankee.

El cantante, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, no asistió al gender reveal ni se ha pronunciado públicamente sobre la llegada de su primera nieta . Su silencio ocurre en medio de la polémica separación con Mireddys González, que salió a la luz a finales de 2024 cuando el artista presentó una demanda contra su exesposa y la hermana de ella por presuntas irregularidades financieras relacionadas con su carrera .

Jesaaelys ha hablado abiertamente sobre cómo ha vivido esta ruptura familiar. En un video publicado en YouTube, confesó que la familia se enteró de la situación casi al mismo tiempo que el público. "Fue de la misma manera que nos enteramos, no hubo ninguna comunicación… a todos nos tomó por sorpresa", comentó, admitiendo que actualmente la relación con su padre no pasa por su mejor momento.

Una historia de amor que comenzó en la universidad

Jesaaelys y Carlos Olmo se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan. Iniciaron su relación como amigos y luego se convirtieron en pareja formal en 2018.

En 2021, cuando Jesaaelys celebraba su cumpleaños número 25, Olmo le propuso matrimonio. La influencer compartió entonces la noticia mostrando su anillo de compromiso con un emotivo "dije que sí".

Finalmente, el 4 de octubre de 2025, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada. En las imágenes de su boda se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González, mientras que Daddy Yankee estuvo ausente también en aquella ocasión.

