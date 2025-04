Live action de 'Enredados': fracaso en taquilla de 'Blancanieves' detiene el rodaje

Suscríbete a nuestros canales

Disney pausó la grabación de la versión de acción real de 'Tangled' ('Enredados') por el fracaso en taquilla de la adaptación de 'Snow White' ('Blancanieves'), publicó este jueves The Hollywood Reporter.



El nuevo proyecto que sigue las aventuras de Rapunzel, la heroína de cuento de hadas de los hermanos Grimm, se había estado desarrollando con el director Michael Gracey ('The Greatest Showman') y su pausa se produce a raíz del polémico estreno de 'Snow White', protagonizada por Rachel Zegler.



Esta cinta aterrizó en la gran pantalla el pasado 21 de marzo precedida de una gran polémica por no romper con los anticuados estereotipos que presenta la original de animación, así como por crear a los siete enanitos de manera digital.



Tampoco sentaron bien las declaraciones de Zegler sobre la película en las que aseguró que la animada de 1937 era "extremadamente anticuada en cuanto a la idea de que las mujeres ocupen roles de poder".



El proyecto ha logrado hasta ahora una recaudación de 69 millones de dólares en EE.UU. y 145 millones en el resto del mundo, una cifra muy baja para una película cuyo presupuesto de producción de elvó a 240 millones.



'Tangled' se suma a los esfuerzos que Disney ha tenido en los últimos años para revivir sus clásicos animados presentando versiones de acción real como 'The Lion King' (2019), 'The Little Mermaid' (2023), 'Mufasa: The Lion King' (2024), o 'Lilo & Stitch' y 'Moana', actualmente en producción.

