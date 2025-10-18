Liz y Magic Juan en Caracas: ¿Qué pasó con "Ay Amor" en el Eurobuilding?

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 17 de octubre de 2025, los fanáticos caraqueños de Liz, ícono de la música latina y el cantante dominicano Magic Juan, pudieron disfrutar de una nueva versión de su clásico “Ay Amor”, una canción que marcó época y sirvió de inspiración para "Papasito" de Karol G, en las instalaciones del Hotel Eurobilding.

Este sería el primer concierto del tour "Ay Amor", que estarán presentando ambos artistas en varios estados del país, aunque hasta el momento no han dado información de las siguientes presentaciones.

MetaVerso Music en escena

Cuando eran las 9:00PM y los asistentes ya comenzaban a llenar la Sala Plaza Real del hotel, se subieron a escenario los integrantes del grupo musical MetaVerso Music, quienes cantaron durante una hora un buen repertorio de cover merenguero para levantarle los ánimos a los fanáticos.

Entre sus canciones, incluyeron temas la misma Liz y otras agrupaciones de merengue.

Magic Juan puso a todos a bailar mientras esperaban a Liz

A las 10:20PM el cantante dominicano, John Wilson, más conocido como Magic Juan, subió a la tarima con el tema Latino, y ante su presencia todos los asistentes se pusieron de pie para cantar y bailar las siguientes canciones.

Durante su presentación, "El Negrito del Swing", se paseo por temas como: Pásame la Botella, Esta Pegao, Meneando la Pera, Batea y Rapapari (Súbelo). Entre sus temas hizo una pausa para agredecer al público venezolano por todo el apoyo que siempre ha recibido desde el inicio de su carrera profesional.

"La gran mayoría de mi carrera profesional se la debo a Venezuela, por eso quiero recordar esa época de cuando yo vine por primera vez", dijo Magic Juan antes de interpretar temas como Pumpin, Baby Comeback y Abusadora.

A las 12:00AM subió la tan esperada Liz con un traje negro que la hacía lucir radiante y lista para interpretar sus temas: Zumabalo, El Mar de Amor Se Cura, Mi corazón nene y Mi Gloria Es Tu Condena.

Entre canciones, agradeció a sus fanáticos asistentes por todo el amor y le dio las gracias a Magic Juan por ser parte de la nueva versión de su tema Ay Amor. A las 12:20 salió del escenario para luego regresar a las 12:40 con un traje navideño y desear una Feliz Navidad a los caraqueños con los villancicos venezolanos: Fuego al Cañón y Yo no olvido al año viejo.

La presentación esperada

La criolla se cambió de vestuario para lucir un vestido corto brillante y cantar los temas: Diávolo, Tu La Tienes Que Pagar y Muchachito, para que luego a las 12:58 se subiera "El Negrito del Swing", e interpretar juntos Ay Amor y cerrar la noche con broche de oro con El Africano.

Ambos artistas lucieron muy cómodos en el escenarios al bailar y mostrar la gran compatibilidad musical que tienen juntos, con esta presentación dejan abierta posibles nuevas colabores musicales.

