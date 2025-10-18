Así se ve la hija de Alicia Machado: no creerás lo grande que está

Suscríbete a nuestros canales

La hija de la exMiss Universo venezolana, Alicia Machado, ya no es una niña. Dinorah Valentina Machado celebró recientemente sus 17 años, consolidándose como una joven de gran belleza que, a pesar de la fama de su madre, cultiva una vida enfocada en sus estudios y su círculo privado.

Dinorah, nacida en junio de 2008, crece bajo la constante atención de los reflectores, aunque su madre suele procurar mantenerla al margen del escrutinio mediático profesional. En sus redes sociales, Alicia Machado la define cariñosamente como su "más grande aliada y compañera de vida", dejando claro el fuerte vínculo que las une.

¿A qué se dedica la hija de Alicia Machado?

A sus 17 años, Dinorah se concentra en su formación académica, siguiendo los pasos de una juventud estadounidense, donde reside. Por su parte, Alicia Machado ha mencionado en ocasiones previas que le encantaría ver a su hija incursionar en el mundo del espectáculo, describiéndola incluso como una "niña genio", pero la joven aún no ha dado el paso hacia una carrera pública.

Actualmente, representa el balance perfecto entre la belleza heredada de su madre y su propia personalidad. Aunque mantiene un perfil bajo, las pocas fotografías compartidas por Alicia Machado revelan su transformación.

Las imágenes más recientes de Dinorah Valentina provienen de la celebración de su cumpleaños número 17 que fue en el pasado mes de junio. A través de las publicaciones familiares, queda claro que comparte aficiones con Alicia, como el gusto por el cuidado personal y la moda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube