Cazzu frente a la polémica: la versión que Nodal contó de la relación con la que rompió códigos

La conocida rapera argentina Cazzu, quien ha acaparado los reflectores a su llegada a México para su gira "Latinaje", con la que aborda por primera vez de forma directa y con visible emoción varios temas sensibles sobre su mediática separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti, decidió hacer unas declaraciones a la prensa que revelan un proceso de sanación personal marcado por el respeto, pero también por el dolor ante la exposición pública de su vida privada.

En este sentido, la cantante confesó que le dolió sentir que Nodal contara aspectos de su intimidad de una forma "tan rara, tan tergiversada y tan partida". Afirmó que ella, por el cariño que le tuvo, guardaría lo mejor de su relación y no hablaría de su familia.

“Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, expresó Cazzu sobre la entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha.

Respecto a los rumores de infidelidad con Ángela Aguilar, Cazzu ha dicho que son "teorías que no podemos comprobar" y que no le importan. Indicó que "cuando uno se enamora hace cosas" y que no tiene idea de lo que pasó, enfocándose en seguir adelante.

“Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy superleal y creo en la lealtad. Estaría rebueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales… somos una ventana de muchas realidades”, declaró.

Por otra parte, durante un concierto en Uruguay, hizo un llamado a sus fans pidiendo un alto al "hate" (odio) en redes sociales, aclarando después que su mensaje era general y no en defensa específica de Ángela Aguilar o Nodal, sino contra la violencia y el odio en internet.

“Estamos atravesando por situaciones de mucha violencia y muy tristes, guerras y nuestros inmigrantes, y un montón de cosas muy tristes como para seguir poniendo energía en eso. No estoy en las redes, es mi forma de protegerme, pero sí me llega alguna historia como de que por ahí usan mi nombre para agredir, y a mí no me pone feliz”, manifestó la artista.

