Hollywood llora a Diane Keaton: leyendas del cine rinden tributo a la actriz

Suscríbete a nuestros canales

Las actrices que compartieron set con Keaton en algunas de sus películas más memorables fueron de las primeras en expresar su dolor. Bette Midler, su compañera en El Club de las Primeras Esposas, escribió en Instagram: "La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha muerto. No puedo decirles lo insoportablemente triste que esto me pone. Era hilarante, un original completo y completamente sin astucia, o cualquier competitividad que uno hubiera esperado de una estrella así. Lo que veías era quien ella era...".

Goldie Hawn, que completó el trío principal de la misma película, añadió: "Estábamos bendecidas de envejecer juntas, y un día, quizás vivir juntas con todas nuestras amigas. Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero sí envejecimos juntas. Quién sabe... quizás en la próxima vida". Jane Fonda, su compañera en la franquicia de Book Club, se mostró conmocionada: "Es difícil de creer... o aceptar... que Diane haya fallecido. Ella siempre era una chispa de vida y luz, riéndose constantemente de sus propios defectos, siendo ilimitadamente creativa".

El respeto de la industria y las nuevas generaciones

Robert De Niro compartió una declaración con The Hollywood Reporter: "Lamento mucho el fallecimiento de Diane. Le tenía mucho cariño y la noticia de que se va nos ha tomado por completa sorpresa. No esperaba que nos dejara. La extrañaremos. Que descanse en paz". Francis Ford Coppola, su director en El Padrino, la definió en Instagram como la personificación de la creatividad: "Las palabras no pueden expresar el asombro y el talento de Diane Keaton. Infinitamente inteligente, tan bella... todo acerca de Diane era la creatividad personificada".

Leonardo DiCaprio, quien interpretó a su sobrino en Marvin's Room cuando tenía 18 años, publicó en sus historias de Instagram: "Diane Keaton era única. Brillante, divertida e innegablemente ella misma. Una leyenda, un ícono y un ser humano verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18. La extrañaremos profundamente". Reese Witherspoon, a quien Keaton dio una de sus primeras oportunidades, la recordó como una mentora y una original, instando al público a honrarla viendo una de sus películas y vistiendo "un atuendo realmente interesante".

Un legado de calidez y humor

El humor característico de Keaton también quedó reflejado en los tributos. Steve Martin, su coestrella en Father of the Bride, compartió un clip de una entrevista en la que Martin Short le preguntaba: "¿Quién es más sexy, yo o Steve Martin?", a lo que Keaton respondió: "Quiero decir, los dos son idiotas". Martin puso como leyenda: "No sé quién publicó esto primero, pero resume nuestra deliciosa relación con Diane".

Meryl Streep, quien compartió créditos con ella en Marvin's Room, la describió en una declaración como un "tesoro estadounidense: una chica singular indeleble y una artista brillante". Streep añadió: "Es una noticia devastadora que se haya ido, pero su sonrisa, su estilo y su espíritu anticuado vivirán en el cine y en nuestros corazones para siempre".

Un adiós a una artista única

El dolor por la pérdida de Keaton trascendió generaciones y géneros. Viola Davis publicó un apasionado mensaje en Instagram: "¡¡No!! ¡¡No!! ¡¡No!! Dios, todavía no, ¡¡NO!!... Tatuaste tu ALMA en cada papel, haciendo imposible imaginar a cualquier otra persona habitándolos. Eras innegablemente, sin reparos, ¡¡¡TÚ!!! Te amé".

El actor Ben Stiller se refirió a ella en X como "una de las mejores actrices de cine de la historia. Un ícono del estilo, el humor y la comedia. Brillante. Qué persona". Michael Douglas, su coprotagonista en And So It Goes, calificó la pérdida como "desgarradora" y a la actriz como "una de las más grandes íconos en nuestra industria".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube