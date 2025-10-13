¡Tropiezo legal! Paulina Rubio suma otra demanda tras polémica en Florida: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La vida personal de la conocida cantante mexicana, Paulina Rubio se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, y esta vez no es por la eterna disputa que tiene con su exmarido por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Ahora, la "Chica Dorada" enfrenta una difícil etapa donde los titulares no provienen de sus éxitos musicales, sino de problemas judiciales judiciales y de vivienda en Florida.

Paulina Rubio fue señalada por el propietario del inmueble en el que estuvo viviendo de ser "morosa" y, en esencia, de haber "ocupado ilegalmente" la propiedad al permanecer en ella 15 días adicionales después de finalizado el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento del dueño.

La demanda interpuesta contra la cantante reclama una suma considerable, superando los $110,000 dólares. Esta cifra incluye el impago de al menos dos meses de alquiler ($70,000) y los costos por presuntos daños a la propiedad.

La acusación detalló que la mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, fue devuelta con deterioros, incluyendo supuestos daños en la cocina e inodoros.

Aunque se ha reportado que la cantante habría sido desalojada, el equipo de Rubio ha mantenido versiones que sugieren un cumplimiento de contrato, e incluso una fuente apuntó a que una acción legal del arrendador fue desestimada. Sin embargo, el caso ha expuesto las tensiones financieras y logísticas que rodean a la artista.

Otros problemas legales de Paulina Rubio

Este drama financiero se suma a la constante y pública batalla legal que Paulina Rubio mantiene con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera ("Colate"), por la custodia de su hijo mayor.

El conflicto escaló en mayo de 2025, cuando la cantante enfrentó una grave acusación. Reportes señalaron que una niñera llamó a los servicios de emergencia, alegando una presunta agresión física de la artista hacia su hijo durante una discusión sobre el uso del teléfono móvil en su residencia de Miami.

Como resultado de este incidente, el tribunal que lleva el caso de custodia ordenó a Paulina Rubio asistir a terapia familiar, un requisito legal que busca proteger el bienestar del menor. Si bien la defensa de Rubio calificó el hecho como una situación de disciplina "sacada de contexto", el episodio reavivó el debate sobre la estabilidad familiar en el entorno de la diva.

