William Levy en Florida: así limpió su historial legal tras meses de polémica

El conocido actor cubano William Levy, quien ha estado bajo el ojo del huracán en los últimos meses, debido a su problema legal complicado tras ser arrestado en abril de 2025 en Weston, Florida, Estados Unidos, logró cerrar, al menos legalmente, uno de los capítulos más turbulentos de su vida.

Durante estos hechos, el actor de 45 años de edad, fue acusado formalmente por intoxicación desordenada, alteración del orden público y traspaso ilegal de propiedad. Aunque la Fiscalía ha desestimado los cargos en su contra, este incidente expuso la tensión y los problemas personales que rodean al famoso protagonista de telenovelas.

Caso legal de William Levy

El escándalo estalló el 14 de abril de 2025, cuando Levy fue detenido en el condado de Broward. Los cargos que enfrentó fueron por intoxicación desordenada en lugar público y allanamiento de una propiedad ocupada.

Según los reportes iniciales, las autoridades detuvieron al actor después de que supuestamente causara disturbios en un restaurante. Se le habría solicitado abandonar el lugar debido a que estaba "altamente intoxicado", y al negarse o regresar sin permiso para buscar un objeto personal, se procedió a su arresto por allanamiento.

Por su parte, William Levy, tras ser liberado bajo una fianza de $500, negó las acusaciones de haber intentado irse sin pagar la cuenta. En un tono irónico, comentó a la prensa que hizo "nuevas amistades" en prisión. Explicó que el altercado se debió a un malentendido con una cuenta que le pareció "exorbitante" y que su regreso al local se debió únicamente a la búsqueda de su teléfono celular olvidado.

Para evitar un juicio y, sobre todo, la posibilidad de que los cargos (aunque delitos menores) dejaran un antecedente penal, la defensa de Levy optó por una vía alternativa: el Programa de Desvío Penal para Delitos Menores (NDP).

Según confirmó la Oficina del Sheriff de Broward al medio Telemundo 51, "el actor finalizó el pasado 29 de septiembre el Misdemeanor Diversion Program, al que fue admitido como infractor por primera vez".

“Al ser un primer infractor, el acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”, explicó Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor al medio antes mencionado.

Cabe destacar, que el incidente en el restaurante no fue un hecho aislado. Ocurrió en un momento delicado para el actor, marcado por su publicitada separación de Elizabeth Gutiérrez tras dos décadas de relación.

En los meses previos al arresto, la atención mediática se centró en una serie de altercados domésticos en la residencia que compartían en Florida, que requirieron la intervención policial en múltiples ocasiones, exponiendo las tensiones y el drama personal que ensombrecían su imagen de galán internacional.

Con este último proceso legal resuelto, William Levy busca dejar atrás los titulares de la crónica roja para retomar por completo su carrera.

