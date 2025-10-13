Herencia de Silvia Pinal: la razón detrás del nuevo escándalo que desata polémica

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de la diva mexicana Silvia Pinal, ocurrida en noviembre de 2024, no puso fin a los dramas familiares; al contrario, desató una nueva ola de conflicto centrada especialmente en Efigenia Ramos, la mujer que fungió como su asistente personal durante 35 años.

Y es que hasta la fecha, la disputa se concentra en el testamento y en la obligación de los herederos de la actriz de reconocer tanto el legado de la su madre como los derechos laborales de su colaboradora.

Cabe destacar, que aunque Silvia Pinal dejó todo en orden en su testamento antes de su fallecimiento, su última voluntad aún no se cumple. Por su parte, Ramos reclama el 10% de algunas obras de arte y abrigos que le correspondían, motivo por el cual se han generado conflictos con los hijos de la actriz.



Según reportes, Efigenia habría tenido un fuerte enfrentamiento con Alejandra Guzmán, quien incluso llegó a los golpes.

Además, las hijas de Pinal, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, expresaron su disconformidad con esta parte del testamento. Aparentemente, las hermanas se resisten a acatar esta voluntad de su madre, lo que ha generado intensas discusiones sobre la forma de "indemnizar" a Efigenia por dichos bienes.

Sin embargo, más allá del legado personal, Efigenia Ramos tiene un derecho laboral indiscutible tras dedicar más de tres décadas de su vida a Silvia Pinal, por ley, la familia debe cumplir con una indemnización (o liquidación) que corresponde a esos años de servicio.

La propia Ramos ha negado en público los rumores de haber recibido propiedades como herencia, enfatizando que lo único que reclama son sus derechos laborales correspondientes, al tiempo que asegura que la actriz no murió en la bancarrota, sino que dejó sus finanzas en orden para la familia.

Debido a las tensiones, una de las hijas de Pinal exigió a Efigenia la firma de un contrato de confidencialidad para evitar que se divulgaran detalles sobre el testamento o los bienes de la actriz.

A pesar de los conflictos, Efigenia Ramos se ha retirado del ojo público y ha iniciado un negocio de venta de comida con el dinero de su liquidación, asegurando que su relación con la familia, aunque laboralmente finalizada, concluyó en buenos términos.

