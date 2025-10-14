De trabajadora de la alcaldía al Miss Venezuela: la historia de Gabriela Vergara

Suscríbete a nuestros canales

El momento crucial ocurrió mientras Gabriela Vergara trabajaba en el consejo municipal de la alcaldía del municipio Libertador, combinando su empleo con sus estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Un día, un abogado le encargó llevar documentos urgentes a una notaría en el sector de El Rosal.

"Salgo corriendo, no sé qué, bueno, voy corriendo. Una gente, unos taconcitos, una cosa despelucada, como estoy más o menos, y me lanzo a la notaría", relata la ahora actriz. Al salir de cumplir el recado, se encontró con que justo frente a la notaría se realizaba el casting del Miss Venezuela 1996. Interpretando esta coincidencia como una señal del destino – "O sea, era para ti" –, decidió ingresar y participar de forma espontánea.

El resultado y sus primeros pasos

A pesar de su ingreso tardío al concurso –fue la última candidata en inscribirse– , Gabriela compitió como Miss Barinas y logró un destacado lugar en el cuadro de finalistas del 6 de septiembre de 1996.

Tras su participación en el Miss Venezuela, representó al país en el certamen Reina Hispanoamericana, donde inicialmente obtuvo el título de virreina, pero asumió la corona principal después de la destitución de la ganadora original. Este impulso le permitió debutar en la televisión al año siguiente con el personaje de Vanessa en "Destino de Mujer" (1997).

De la corona a una sólida carrera actoral

El concurso de belleza fue el trampolín para una carrera actoral que se extiende por casi tres décadas. Gabriela se consolidó en las telenovelas venezolanas con roles protagónicos como Almendra Sánchez en "El País de las Mujeres" (1998) y luego expandió su carrera a nivel internacional trabajando para productoras en México, Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos.

Algunos de sus roles más reconocidos incluyen a Roxana Guzmán en "Amas de Casa Desesperadas" y a Marisabel Rodríguez de Chávez en la serie "El Comandante". Su filmografía más reciente incluye la serie "Juego de Mentiras" (2023).

La vida más allá del concurso

Más allá de la actuación, Gabriela Vergara es madre de gemelas (Alessandra y Emiliana, nacidas en 2009) y reside en Miami con su familia. Es graduada en derecho por la UCV, una carrera que inició por influencia de su madre, Flora Aranguren, quien era abogada y se desempeñaba como alcaldesa del municipio El Hatillo precisamente en el año que Gabriela concursó en Miss Venezuela.

