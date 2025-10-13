No solo es 'Zootopia': Shakira grabó estas canciones para otras películas animadas de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante colombiana, Shakira no solo logra conquistar las listas de éxitos, sino que ha establecido una significativa presencia en el cine y la televisión de animación, un nicho que va más allá de sus recientes éxitos en la taquillera franquicia de Disney.

Cabe destacar, que la cantante ha contribuido con al menos tres canciones originales para producciones animadas, y no solo las dos de las películas de 'Zootopia' con los temas "Try Everything" y "Zoo".

La contribución de Shakira al mundo animado se concentra en tres canciones originales, cada una marcando un hito en distintos proyectos.

"Try Everything" (2016): Esta fue la canción principal para la banda sonora de la primera película, Zootopia . Shakira también dio voz al personaje que la interpreta, la estrella pop Gazelle .

"Todos Juntos" (2011): Esta canción la interpretó y coescribió para un episodio de la serie animada "Dora y sus Amigos" (parte de la franquicia Dora la Exploradora de Nickelodeon). Además de cantar el tema, Shakira también hizo un cameo como una versión animada de sí misma en el episodio "Dora y las chicas exploradoras".

"Zoo" (2025): Este es el primer sencillo para la banda sonora de la secuela, Zootopia 2. Shakira retoma su papel como Gazelle y coescribió este tema con Ed Sheeran.

En este sentido, se sabe que Shakira ha creado música para dos películas animadas de Disney (Zootopia y Zootopia 2) y una serie animada de Nickelodeon (Dora y sus Amigos), temas que ayudan a mostrar la versatilidad de la cantante colombiana para conectar con audiencias de todas las edades, utilizando la música y la animación como plataformas para promover mensajes de unidad y perseverancia.

