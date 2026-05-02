¡Locura en Copacabana! Seguidores brasileños sorprenden a Shakira: video

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Este viernes los internautas hicieron viral un video difundido a través de las redes sociales donde la cantante colombiana, Shakira, aparece gratamente sorprendida al observar la cantidad de personas acampando con el objetivo de obtener los mejores puestos para ver su presentación multitudinaria de este sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana.

En este sentido, la estrella colombiana observó la situación desde las alturas del Hotel Copacabana Palace, donde se hospeda antes de su show gratuito en el país brasileño.

El campamento de los fans



En esta oportunidad, la pasión de los fanáticos rompió todas las expectativas iniciales de la intérprete de "Las Mujeres Ya No Lloran". En esta oportunidad, cientos de seguidores instalaron tiendas de campaña frente a la entrada del hotel, donde se ubica, también, el escenario principal.



Es importante destacar que, el concierto posee un carácter gratuito, lo cual atrae a una multitud gigante. Diversos medios como EFE, reseñaron que se espera una asistencia de 2.5 millones de personas.

Reacción de la cantante



Finalmente, durante el material audiovisual difundido en las redes sociales, Shakira mostró su asombro ante la escena. Dentro de este contexto, la cantante quedó impactada por la lealtad de su público, quienes esperan bajo el cielo nocturno de Río para asegurar su lugar en esta cita histórica.

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