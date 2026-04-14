Luto en el mundo del rock: muere Felipe Staiti y deja a Enanitos Verdes al borde de otro golpe irreparable

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El rock en español enfrenta un nuevo luto tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Enanitos Verdes. El músico falleció en Mendoza a los 64 años, luego de atravesar un delicado cuadro médico que se complicó en las últimas semanas, generando preocupación entre seguidores y colegas.

Una salud deteriorada que terminó en un desenlace fatal

En los días previos a su fallecimiento, Staiti permanecía hospitalizado debido a complicaciones físicas que fueron empeorando progresivamente. Aunque su entorno mantenía reservas sobre su evolución, la situación era delicada y requería atención constante.

El artista venía enfrentando secuelas derivadas de una infección que afectó seriamente su organismo, provocando un desgaste generalizado. Con el paso del tiempo, su estado se agravó hasta desencadenar una hemorragia que terminó por causarle la muerte.

El peso de continuar tras una pérdida anterior

En 2022, la banda ya había sufrido la muerte de su vocalista y líder histórico, Marciano Cantero, una figura fundamental en la identidad del grupo.

Tras ese golpe, fue el propio Staiti quien asumió un rol más visible, incluso tomando responsabilidades vocales en algunas presentaciones para mantener viva la esencia de la agrupación. Su compromiso permitió que el proyecto musical continuara activo, pese al vacío que había dejado la ausencia de su compañero.

Proyectos en pausa y un futuro incierto

El fallecimiento de Staiti llega en medio de planes activos, incluyendo presentaciones internacionales y posibles nuevos trabajos musicales. Estos proyectos ahora quedan en suspenso, mientras el entorno del grupo procesa la noticia y evalúa los próximos pasos.

La incertidumbre se instala tanto en la industria como entre los seguidores, quienes ven cómo una de las bandas más representativas del rock latino enfrenta nuevamente un momento crítico en su trayectoria.

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