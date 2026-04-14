Alarma en Copacabana: hallazgo de última hora amenaza el show de Shakira

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La policía de Río de Janeiro detectó un artefacto explosivo específicamente en el malecón de Copacabana, Brasil, donde Shakira se presentará el próximo sábado 2 de mayo en un concierto gratuito, según informó el periodista Javier Ceriani a través de su cuenta de Instagram.

Si bien, presuntamente se trataba de un objeto identificado como granada de aturdimiento el cual provocó un operativo que incluyó el cierre temporal de la zona mientras continúan los operativos para el evento de la cantante colombiana, según detalló Ceriani.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen del artefacto, por lo que mantienen abiertas diferentes líneas de investigación.

Finalmente, se espera que asistan al show hasta dos millones de personas por lo que podría ser uno de los conciertos más grandes del mundo.

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