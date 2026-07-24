María Conchita Alonso habla sin reservas sobre su pasado y revela si tuvo alguna adicción

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María Conchita Alonso volvió a mostrar el carácter frontal que la ha acompañado durante décadas de carrera. En una entrevista concedida a Univisión, la artista habló sobre el consumo de drogas en su pasado y explicó por qué, según su experiencia, nunca llegó a convertirse en una persona adicta.

Una confesión hecha con total franqueza

en diversas entrevistas a año largo de su carrera, la intérprete ha reconocido haber consumido drogas, aunque siempre ha dejado claro que jamás desarrolló una adicción. La periodista quiso saber a qué atribuía esa diferencia.

La respuesta de María Conchita fue espontánea y directa. Entre risas, comentó: "Ay, porque qué rico", para luego explicar que se considera afortunada por no haber caído en la dependencia. Según relató, siempre tuvo la capacidad de dejar de consumir cuando así lo decidía.

"No me arrepiento de nada"

La artista también aseguró que no siente arrepentimiento por esa etapa de su vida. Explicó que disfrutó aquellos años y que los recuerda como un período en el que se divirtió, insistiendo en que nunca perdió el control por el consumo.

Alonso dejó claro que su experiencia fue distinta a la de quienes enfrentan una adicción, pues, de acuerdo con su testimonio, nunca sintió la necesidad de seguir consumiendo y podía detenerse cuando lo consideraba oportuno.

Un tema del que ya había hablado anteriormente

No es la primera vez que María Conchita Alonso aborda públicamente este episodio de su vida. En entrevistas concedidas a lo largo de los años ha reconocido que experimentó con distintas sustancias durante su juventud, al tiempo que ha insistido en que nunca desarrolló una dependencia y que esa etapa quedó atrás hace muchos años.

La cantante y actriz ha mantenido una imagen de sinceridad frente a los medios, abordando sin reservas asuntos personales y profesionales que han marcado su trayectoria. Nacida en Cuba y criada en Venezuela, construyó una exitosa carrera en la música con éxitos como Acaríciame y Noche de Copas, antes de consolidarse como actriz en producciones de Hollywood y la televisión hispana.

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