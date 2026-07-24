Aylín Mujica ofrece su primera entrevista tras la muerte de su hijo Mauro

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Apenas una semana después de la repentina muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, conocido en el mundo de la música electrónica como DJ MAAHEZ, Aylín Mujica se sinceró en una entrevista que prometía ser todo menos un acto de promoción. La actriz y conductora cubana de 51 años aceptó la invitación de su amiga y colega Verónica Bastos en el programa 'La Mesa Caliente' de Telemundo, pese a confesar que el momento no era el adecuado.

"No era una entrevista, era un aclarar"

Las primeras palabras de Mujica ante la cámara fueron una declaración de intenciones. "No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista", le dijo a Verónica Bastos. Su objetivo no era generar titulares, sino exponer su verdad: "Va a ser aclarar, contar, narrar, darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar".

La artista quería desmentir las especulaciones que habían comenzado a circular en redes sociales y medios de comunicación. "(Quiero) contar las cosas como son para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron", explicó. Para ella, esta entrevista también era una forma de despedirse: "de una vez por todas darle un adiós a través de este programa a mi primogénito Mauro que no se ha ido, todavía está aquí conmigo".

La pesadilla en el aeropuerto de Panamá

Uno de los momentos más sensibles de la conversación fue cuando Aylín relató el instante exacto en que recibió la noticia. Se encontraba en el aeropuerto de Panamá, haciendo escala en su viaje para identificar los restos de su hijo en Barbados.

"Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: 'No entiendo, no entiendo, no entiendo'", recordó. Mientras sus amigas gritaban al teléfono, ella intentaba mantener la calma en medio de la terminal: "El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación".

El debate en redes

La decisión de Mujica de hablar tan pronto no fue bien recibida por todos. Desde que se anunció la entrevista, cientos de críticas aparecieron en redes sociales cuestionando a la actriz por "aprovechar" el fallecimiento para una aparición pública. Sin embargo, varios de sus colegas salieron en su defensa.

La exintegrante de Garibaldi, Luisa Fernanda, pidió empatía: "Por favor gente hermosa, seamos empáticos y bondadosos. Cada quien decide cómo vivir su duelo. Seamos amables y amorosos". El presentador Carlos Adyan agregó: "Cada cual vive su duelo de manera distinta y los que critican son los primeros en ver toda la entrevista". La presentadora Astrid Rivera también se sumó: "Aquí no hay nada que entender. Los duelos son distintos, que cada persona los vive y siente diferente".

Un adiós que trasciende la pantalla

A pesar del dolor, Aylín dejó claro que no pondrá pausa a sus proyectos profesionales. Para ella, esta entrevista no fue un acto mediático, sino una necesidad de cerrar un ciclo y honrar la memoria de su primogénito.

"Amo con todo mi corazón a mi primogénito, a Mauro que no se ha ido todavía, que sigue aquí conmigo", concluyó.

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