Karol G y Pedro Pascal encabezan la lista de estrellas del Paseo de la Fama 2027

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El anuncio, realizado este jueves 23 de julio en una conferencia de prensa transmitida desde Funko Hollywood, marca un hito para la representación latina en el Paseo de la Fama. Ron Frierson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, destacó que los homenajeados de este año "reflejan la amplitud, la diversidad y la imaginación de la comunidad del entretenimiento". Se espera que las ceremonias de develación se realicen a lo largo de 2027 y principios de 2028.

Karol G, la tercera colombiana en la historia

La intérprete de "Bichota" y "Provenza" se convierte en la tercera colombiana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama, uniéndose a Shakira (2011) y Sofía Vergara (2015).

Pedro Pascal, el tercer chileno con estrella

El actor de The Last of Us y The Mandalorian recibirá su estrella en la categoría de televisión, convirtiéndose en el tercer chileno en obtener este honor, después de Don Francisco (Mario Kreutzberger) y el cantante Lucho Gatica. Pascal, de 51 años, ha construido una carrera que abarca desde Game of Thrones hasta la reciente Gladiador IIy la próxima Avengers: Doomsday.

Los latinos que brillan en todas las categorías

Además de Karol G y Pedro Pascal, la lista de 2027 incluye al legendario dúo de comedia Cheech & Chong (Cheech Marin, de origen mexicano), quienes recibirán una estrella en la categoría de cine. El reconocimiento a estas figuras subraya la influencia latina en distintas disciplinas, desde la música y la televisión hasta el cine.

Un reconocimiento al talento y la diversidad

El Comité de Selección del Paseo de la Fama, compuesto por personas que ya cuentan con su estrella, eligió a estos artistas entre "cientos de nominaciones". Como señaló Peter Roth, expresidente de Warner Bros. Television y presidente del comité de selección: "Estas personas extraordinarias han dejado una huella imborrable en el público de todo el mundo gracias a su talento, creatividad y dedicación a su profesión".

Las fechas exactas de las ceremonias se anunciarán aproximadamente diez días antes de cada evento.

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