Marjorie de Sousa habla del impacto de los terremotos en Venezuela y revela cómo se encuentra su familia

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Los terremotos que afectaron a Venezuela no solo dejaron daños materiales y momentos de angustia, sino también profundas secuelas emocionales en quienes siguieron de cerca la tragedia, pero también a quienes desde afuera vieron los graves afectaciones que dejó el desastre natural. Marjorie de Sousa, actriz venezolana que desde hace muchos años vive fuera de Venezuela, reveló que aquella experiencia marcó a su familia y modificó su rutina, pese a que no todos se encontraban fuera del país cuando ocurrió la emergencia.

Un miedo que sigue presente

Durante una entrevista, la actriz explicó que la mayor tranquilidad llegó al confirmar que sus seres queridos estaban bien. Contó que hace tiempo logró trasladar a buena parte de su familia a Estados Unidos y que actualmente su madre vive con ella. Sin embargo, algunos familiares que habían viajado desde Portugal a Venezuela quedaron temporalmente atrapados por las consecuencias del desastre, lo que incrementó la preocupación de todos.

Marjorie señaló que, aunque finalmente recibió la noticia de que sus familiares estaban a salvo, la incertidumbre vivida durante esos días dejó una huella emocional. También admitió que aún desconoce el estado en que quedaron algunas de las viviendas de su familia en Venezuela.

La tragedia cambió su forma de vivir

La intérprete confesó que, desde entonces, ella y su familia viven con medidas de prevención que antes no formaban parte de su día a día. Reveló que mantienen una maleta con documentos importantes lista para una eventual evacuación y un coche preparado para trasladar rápidamente a su madre en caso de que ocurra otra emergencia.

"Vivimos con eso", expresó la actriz al describir cómo el temor permanece incluso después de que pasó el peligro. Sus palabras reflejan que, aunque no todos experimentaron el terremoto de manera directa, la tragedia dejó un impacto psicológico que continúa presente y que cambió la forma en que enfrentan cualquier situación de riesgo.

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