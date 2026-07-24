Una tragedia marcada por la incertidumbre: Aylín Mujica relata cómo intentaron salvar a su hijo

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La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, continúa conmocionando al mundo del entretenimiento. En una entrevista concedida días después de la tragedia, la actriz decidió compartir detalles de lo ocurrido y narró el complejo cuadro clínico que enfrentó el joven antes de fallecer, un episodio que calificó como una de las experiencias más dolorosas de su vida.

Un cuadro crítico que avanzó en cuestión de horas

Mujica explicó que su hijo comenzó a presentar una emergencia médica mientras se encontraba de vacaciones en Barbados. De acuerdo con el relato de la actriz, el joven sufrió tres convulsiones antes de ser trasladado a un centro asistencial, ya que la ayuda tardó en llegar hasta el lugar donde se encontraba.

La intérprete contó que, según le informaron los médicos, esa demora provocó que Mauro permaneciera varios minutos con un suministro insuficiente de oxígeno hacia el cerebro, lo que agravó considerablemente su estado desde el inicio de la emergencia.

Los médicos lucharon por salvarle la vida

Una vez hospitalizado, la condición del joven siguió empeorando. Aylín relató que el corazón de su hijo dejó de latir en repetidas ocasiones y que el personal sanitario logró reanimarlo siete veces mientras intentaba estabilizar sus signos vitales.

Durante la atención, los especialistas también detectaron la presencia de un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. Aunque esos hallazgos marcaron el tratamiento que recibió, la actriz señaló que la familia aún espera conocer los resultados definitivos de las investigaciones para esclarecer qué originó la crisis que terminó con su vida.

Pese a los esfuerzos del equipo médico y de las maniobras de reanimación practicadas durante varias horas, el joven no logró superar las complicaciones y falleció antes de que sus padres pudieran reencontrarse con él.

El testimonio con el que decidió hablar

La actriz explicó que necesitó varios días para encontrar la fortaleza necesaria y poder contar públicamente lo sucedido. Aseguró que compartir esta experiencia forma parte de su proceso de duelo y también de la necesidad de agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido desde que se conoció la noticia.

Asimismo, recordó a Mauro como un joven lleno de proyectos y afirmó que desea que sea recordado por la forma en que vivió, más allá de las circunstancias que rodearon su partida.

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