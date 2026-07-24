Sin dietas ni cirugías: Sindy Lazo comparte el secreto de su cambio físico

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La actriz y presentadora venezolana Sindy Lazo, abrió su corazón en redes sociales para abordar un tema vital en su vida: la constante batalla que libró durante años contra el sobrepeso.



A través de una publicación muy personal en su cuenta oficial de Instagram, la ganadora de MasterChef Latino compartió una serie de fotografías que repasan distintas etapas de su físico. En el texto, Lazo rememoró momentos clave de su pasado, desde su participación en certámenes y ruedas de prensa donde recurría a la famosa "dieta de los puntos" y a pastillas para adelgazar, hasta su etapa en la televisión en 2019.



En este sentido, la artista confesó que durante mucho tiempo esquivó, odió y sufrió frente a los espejos. Sin embargo, celebró el balance de su presente en 2026 y mostró la transformación radical que experimentó su vida y su autoestima.

Palabras de Sindy Lazo



"Mi cambio lo logré yo, sin dietas, sin pasar hambre, sin operaciones, sin pastillas, sin inyecciones y sin recluir en la famosa 'fuerza de voluntad'", afirmó la actriz en su mensaje.



Además, Lazo aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de empatía y motivación a sus miles de seguidores, a quienes invitó a transformar su relación con el cuerpo y a buscar el bienestar sin métodos invasivos ni sufrimientos extremos. Su testimonio generó de inmediato cientos de reacciones de apoyo y comentarios de admiración por su sinceridad.

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