Rumores

¿Más que una amistad? Las pistas que desatan rumores de romance entre Nicki Nicole y Jacob Elordi

La cantante argentina y el actor australiano protagonizan una ola de rumores con respecto a un presunto romance entre ambos

Por Ana Maxiel Mariño
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 02:53 pm
¿Más que una amistad? Las pistas que desatan rumores de romance entre Nicki Nicole y Jacob Elordi
Foto: Radio Times y Marie Claire Colombia

La cantante argentina Nicki Nicole y el actor australiano, Jacob Elordi protagonizan el centro de los rumores tras comenzar a seguirse en redes sociales. 

Este viernes, los paparazzi aseguraron que los han visto juntos en una playa, lo que aumentó las versiones por parte de los fans y seguidores de ambas celebridades internacionales con respecto a un posible romance. 

Sin embargo, hasta el momento, Nicole y Elordi no han confirmado oficialmente dicha información, pero todo apunta a que ambos están en la etapa de conocerse. 

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