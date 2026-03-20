¿Más que una amistad? Las pistas que desatan rumores de romance entre Nicki Nicole y Jacob Elordi

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La cantante argentina Nicki Nicole y el actor australiano, Jacob Elordi protagonizan el centro de los rumores tras comenzar a seguirse en redes sociales.

Este viernes, los paparazzi aseguraron que los han visto juntos en una playa, lo que aumentó las versiones por parte de los fans y seguidores de ambas celebridades internacionales con respecto a un posible romance.

Sin embargo, hasta el momento, Nicole y Elordi no han confirmado oficialmente dicha información, pero todo apunta a que ambos están en la etapa de conocerse.

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