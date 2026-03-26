"Me siento ultrajada": el episodio que vivió Cynthia Kiltbo en el consultorio

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Este jueves 26 de marzo la actriz mexicana, Cynthia Klitbo, publicó un viedo en sus redes sociales a través del cual denuncia malos tratos durante unos estudios médicos a los que se sometió, según informó El Heraldo.

A sus 59 años de edad, Kiltbo es considerada una de las máximas referentes de las telenovelas gracias a su participación en producciones como "El Privilegio de Amar", "La Dueña", "Teresa", entre otras; que la catapultaron al estrellato.

Sin embargo, su video más reciente en redes sociales no tiene que ver con la actuación sino con una situación difícil que vivió durante unos estudios de mastografía y papanicolaou a los que se sometió. Si bien, la actriz mexicana detalló por medio del material audiovisual compartido en sus historias de Instagram, que se sintió "expuesta" y "ultrajada", según reseñó El Heraldo.

¿Qué pasó?

En este contexto, durante los primeros segundos del video, la villana de las telenovelas relató que mientras se sometía a estos estudios recibió la atención con la presencia de otras "dos personas", sin embargo, nunca le cuestionaron si estaba de acuerdo, causando su molestia e incomodidad.

"Me acabo de hacer estudios de papanicolaou y mastografía. Resulta que me meten a dos personas, no importa que sean dos mujeres", expresó Klitbo.

Sentimientos negativos

Del mismo modo, al finalizar el video, la protagonista de "El Privilegio de Amar" confesó ante la cámara y a sus más de 850.000 seguidores que se sintió expuesta y ultrajada generando en ella ganas de llorar después de sentirse como un "conejillo de indias" durante la realización de estos estudios.

Además, Klitbo sentenció que "Deberían preguntar, una como mujer se siente expuesta. En este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada; en ningún momento me preguntaron si quería ser un conejillo de indias. Me siento violada", según detalló El Heraldo.

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