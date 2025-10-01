Armada de Israel intercepta una flotilla humanitaria: entre los pasajeros se encuentra esta actriz mexicana

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, las autoridades de Israel interceptaron los barcos de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales y detuvieron a los 500 voluntarios que iban a bordo.

La flotilla de más de 40 navíos intentó romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria a la zona de conflicto en la Franja de Gaza.

Interceptan flotilla humanitaria

La Armada de Israel interceptó primero al barco Alma, donde viajaba la reconocida activista sueca Greta Thunberg, quien fue detenida junto a su delegación, así lo confirmó el periodista de Descifrando la Guerra, Néstor Prieto, quien también iba a bordo de uno de los barcos de la flotilla.

Por su parte, el ministerio de Exteriores israelí aseguró en sus redes que "Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos".

La Global Sumud Flotilla minutos antes de ser interceptada, alertó la presencia de al menos 20 buques "no identificados".

Videos pregrabados de detención ilegal

A través de las redes comenzaron a circular diversos videos pregrabados de los tripulantes de la flotilla, donde anuncian su detención por las autoridades israelíes: "si estás viendo este video es porque Israel nos ha detenido ilegalmente".

Posteriormente, el periodista Prieto también detenido por la Armada israelí, por lo que Descifrando la Guerra denunció que esta detención "supone un atentado contra la libertad de prensa" y va contra "el medio acreditado en la expedición".

Por su parte, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, aseguró que los más de 40 navíos de la flotilla fueron rodeados por buques israelíes y sus tripulantes detenidos para su expulsión.

Mientras que el ministerio de Exteriores israelí informó que la Armada pidió desviar el rumbo de la flotilla tras un contacto con las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla.

Colaboradores, periodistas, activistas y actrices detenidos en Israel

Varios países de la Unión Europea están monitoreando activamente la situación actual con la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, tras ser interceptados por el gobierno israelí en su rumbo hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Joana Mortágua, hermana de la política y líder del partido portugués Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, anunció su detención, junto a la actriz mexicana Sofía Aparício.

Joana en sus redes informó que Mariana y Aparício fueron detenidas, así como indicó que perdieron el contacto con los tres miembro de su delegación cuando interceptaron el barco en el que iban, el Adara, parte de la flotilla humanitaria.

Seguimiento permanente

En medio de las actuales circunstancias, el gobierno de España creó una unidad de seguimiento permanente ya que varios activistas españoles forman parte de la tripulación de más de 500 colaboradores en esta flotilla humanitaria.

En este sentido, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, resaltó que tanto la integridad física como los derechos humanos de todos los activistas españoles a bordo de la flotilla deben ser respetados.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, también destacó que Israel debe garantizar la seguridad de los participantes, su derecho a la protección consular y su regreso a Francia lo antes posible".

Además Barrot también instó a los ciudadanos franceses de manera formal a evitar viajar a la zona en conflicto.

