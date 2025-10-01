Operativo masivo de ICE en Nueva Jersey: ¿Qué negocios fueron el blanco de los 50 arrestos?

Suscríbete a nuestros canales

Más de 50 personas fueron arrestadas durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva Jersey ocurrido en un almacén aduanero en Edison.

Julio César, un empleado testigo, narró que los agentes federales irrumpieron en el almacén a gritos. Dijo que "uno no sabe si quedarse quieto o correr" en medio de la confusión.

Los agentes separaban a los trabajadores según su estatus migratorio, marcando a quienes tenían documentos con cinta amarilla.

¿Qué consecuencias tuvo la redada?

Un video, mostró a personas heridas en el piso tras la redada. Julio César, quien fue testigo del operativo, terminó con una rodilla fracturada.

El dueño de la agencia de empleos que traía a los trabajadores a diario aseguró que los arrestados podrían pasar los 70 días detenidos y lamentó los hechos ocurridos.

Agentes de la agencia de aduanas y protección fronteriza sorprendieron a los trabajadores en el depósito donde repartían carga para Amazon y el Gobierno Federal.

Los empleados que no fueron detenidos durante el operativo afirman que la redada dejó a personas heridas y causó pánico en el lugar.

¿Cómo intentaron los trabajadores escapar?

El video muestra a los agentes buscando a los trabajadores en medio de estantes y carga. Un guardia de seguridad, que estaba preparado para evitar el ingreso, no pudo dar aviso al ser despojado de su radio y teléfono.

Julio César, cuenta que intentó correr, lo que le provocó la fractura de la rodilla. No se lo llevaron detenido porque tiene un proceso migratorio en espera de respuesta.

Al lugar llegaron varias ambulacias para prestar los primeros auxilios a quienes resultaron heridos, durante la redada del ICE en el almacén. Así como organizaciones proinmigrntes.

