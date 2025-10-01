Conoce 10 curiosidades fascinantes de Estados Unidos: una descabellada ley de Alaska te dejará sin palabras

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos se presenta como una nación llena de contrastes impresionantes, donde su diversidad geográfica, cultural y legal contribuye a una identidad verdaderamente única.

Más allá de los símbolos que todos reconocemos, el país esconde una fascinante colección de datos sorprendentes, que van desde su demografía oficial hasta las anécdotas históricas más curiosas.

Las curiosidades más fascinantes de Estados Unidos

Hemos recurrido a fuentes gubernamentales y referencias especializadas para descubrir 10 datos que todo viajero o amante de la cultura americana debería conocer:

Curiosidades geográficas

El gigantismo americano se refleja en las cifras de sus estados más grandes y poblados:

California: El condado de Los Ángeles, en California, posee una población total más grande que la suma de los habitantes de más de 40 estados de EE. UU. juntos. Esto subraya la densidad y la influencia del sur californiano.

Texas: El King Ranch, una propiedad privada de Texas, cubre una extensión de terreno mayor que la totalidad del estado de Rhode Island. La magnitud de las tierras en el Estado de la Estrella Solitaria desafía la comparación.

Arizona: El London Bridge, que alguna vez cruzó el río Támesis en Inglaterra, fue desmontado y vendido en 1967. Hoy, esta estructura histórica vuelve a erigirse sobre parte del río Colorado, en Lake Havasu City, Arizona.

Leyes características solo de Estados Unidos

Alaska: En Alaska, hay una ley que prohíbe a los ciudadanos lanzar un alce vivo desde un avión en movimiento. Esta curiosa normativa busca proteger la fauna salvaje en este vasto estado, reseña Kiwi.com.

Luisiana: Luisiana se destaca como el único estado de la Unión cuyo sistema legal civil proviene del Código Napoleónico francés, a diferencia de los otros 49 estados que se rigen por la common law inglesa.

Tennessee: Jack Daniel's, la famosa destilería de whisky, elabora su licor en Lynchburg, Tennessee. Sin embargo, no se puede vender el producto final en la misma ciudad, ya que Lynchburg está en el condado de Moore, una de las pocas áreas que aún aplica la ley seca.

Gastronomía y récords

Delaware: Delaware ostenta una de las mayores concentraciones avícolas del país. En promedio, hay cerca de 200 pollos y gallinas por cada habitante.

Illinois: Illinois se destaca como un centro neurálgico para la comida rápida. El estado alberga más de 9.500 de estos restaurantes y fue la cuna de la primera franquicia de McDonald's en Des Plaines, en 1955.

Colorado: Cada año, Colorado celebra el festival "Frozen Dead Guy Days" (Días del Hombre Muerto Congelado), en honor a un hombre noruego cuyo cuerpo permanece criogénicamente congelado en un cobertizo en el pueblo de Nederland.

Hawái: El pez oficial del estado es el humuhumunukunukuāpuaʻa. Los hawaianos adoptaron al "pez ballesta de arrecife" (reef triggerfish) con este nombre, que se ha convertido en una curiosidad mundial debido a su difícil pronunciación.

