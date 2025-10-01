Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la ciencia y la conservación lamenta la pérdida de la Dra. Valerie Jane Morris-Goodall, DBE, más conocida como Jane Goodall, quien falleció hoy por causas naturales en Los Ángeles, California, a la edad de 91 años, mientras se encontraba en una gira de conferencias en Estados Unidos.

La Dra. Goodall, nacida en Londres el 3 de abril de 1934, revolucionó la etología y la primatología con su innovador estudio de campo de más de 60 años sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, iniciado en 1960.

Un Legado de descubrimiento

El trabajo de la Dra. Goodall no solo la estableció como la principal experta mundial en chimpancés, sino que también reescribió los libros de texto al demostrar que:

Los chimpancés fabrican y usan herramientas, una capacidad que hasta entonces se creía exclusiva de los seres humanos.

Son omnívoros, al observarles cazar y comer carne.

Poseen complejas estructuras sociales y fuertes lazos materno-infantiles, además de mostrar compasión y, de forma inquietante, librar guerras entre grupos rivales.

De investigadora a activista global:

En la década de 1980, la Dra. Goodall hizo una transición crucial del trabajo de campo puro al activismo global, dedicando su vida a la conservación y el bienestar animal. Su incansable labor se materializó en:

La fundación del Instituto Jane Goodall (IJG) en 1977, para apoyar la investigación de Gombe y ampliar los esfuerzos de protección de los chimpancés y sus hábitats.

La creación del programa global "Roots & Shoots" (Raíces y Brotes), que inspira a miles de jóvenes en casi 100 países a tomar acción para mejorar el medio ambiente, la vida animal y sus comunidades.

Su nombramiento como Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas en 2002, un rol que utilizó para promover la esperanza y la acción ambiental a nivel mundial.

Reconocimientos y honores:

A lo largo de su vida, la Dra. Goodall recibió innumerables honores, incluyendo ser nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico (DBE) en 2004 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2025 (a título póstumo según la nota de prensa). Además, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2003 y el Premio Templeton en 2021.

El Instituto Jane Goodall ha confirmado que continuará con la misión y el espíritu de su fundadora, manteniendo vivo su legado de ciencia, inspiración y acción. Sus contribuciones a la ciencia no solo cambiaron nuestra comprensión de los chimpancés, sino que también nos dieron una visión más profunda de lo que significa ser humano.

