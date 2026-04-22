"Michael", la verdadera redención del rey

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Nadie hubiese imaginado que en el seno de una familia estadounidense, pobre y negra de la década de los 60, el penúltimo de los varones cambiaría, para siempre, los destinos de la música...Y de qué manera.

No lo hizo solo, en un principio, sus cuatro hermanos lo acompañaron y formaron una legendaria boyband llamada Jackson's Five, esa que llevaría a Michael Jackson a la cima sustentado en un talento, si se quiere, sobrenatural.

A 17 años del fallecimiento del "Rey del Pop", llega a las salas de cine "Michael", la biopic que relata las vivencias del vocalista, desde 1966, cuando su dulce voz cautivó al público en presentaciones nocturnas, esas por las cuales sacrificó las clases. Termina con el auge de la gira "Bad" en 1988.

Jaafar Jackson, el ungido

Los fans más conspicuos no se equivocaron, a un Jackson solo puede interpretarlo otro del clan y la escogencia de Jaafar Jackson Jackson fue más que justa. Las acusaciones de nepotismo son infundadas porque él supo meterse en el papel de su celebérrimo tío, en cuerpo y alma.

Aunque es cantante y bailarín, pero no actor, tomó clases de arte dramático durante más de un año para asumir un reto con grandlilocuencia y rigurosidad, tal y como lo merecía su tío.

Y como en toda obra cinematográfica, hay un villano. Colman Domingo caracteriza a Joseph "Joe" Jackson, el temido patriarca, quien forjó a sus hijos para la excelencia, pero no con besos y abrazos, sino con gritos y correazos.

Mientras que Nia Long es Katherine Jackson, la amorosa madre de Michael. En las escenas juntos se ve la complicidad entre ambos y reflejan esa hermosa conexión entre progenitora e hijo, como la mujer incondicional que fue paño de lágrimas y a la vez, el motor de la carrera como solista.

El papel de Michael niño recayó en Juliano Valdi, quien presenta los momentos más tiernos del pequeño que no tenía amigos humanos y crecía entre luces y reflectores.

Michael Jackson, el único "Rey del Pop"

Durante dos horas y media, hay un repaso por los eventos más relevantes en la vida del ilustre hijo de Gary, Indiana. Recrea no solo su gloria artística, sino su amor por los animales, entre los que estaban su rata, una llama, una culebra y el inseparable Bubbles, el adorable chimpancé que lo acompañaba no solo en el estudio de grabación, sino en giras alrededor del mundo.

La etapa como solista queda muy bien plasmada al narrar cómo surgieron "Off the wall", "Thriller" y "Bad", y las pasiones que desataba entre niños y adultos, porque su música trascendió razas, edad y clase social.

"Michael" tiene, evidentemente, una buena carga musical y temas importantes como "I'll be there", "ABC", "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Thriller", "Billy Jean" "Beat it" y "Bad' suenan. Otro punto destacable es el nivel impecable de los bailarines y del propio Jackson al replicar las famosas coreografías de su tío.

Es una película de redención para el más amado y talentoso de los Jackson's Five, del hermano abnegado, del hijo obediente que sufría en silencio, ese que mostró misericordia con los pacientes terminales, y que se convirtió en la prueba más fehaciente de que la música salva y sana al mundo.

Esta historia continuará...

Presentación exclusiva para la prensa

La compañía Cinex del Centro Comercial El Tolón ofreció una presentación exclusiva a la prensa, dos días antes del lanzamiento en el país. Representantes de distintos medios de comunicación se dieron cita para ver la película, una de las más esperadas del año.