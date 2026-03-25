Miss International 2025 ya tiene fecha y Venezuela apuesta a su corona número 10 con Valeria Di Martino

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La cuenta regresiva para una nueva conquista comenzó. La organización del Miss International confirmó que la edición número 64 del certamen se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre en Japón, país que tradicionalmente ha sido sede del evento.

Venezuela dirá presente con Valeria Di Martino, Miss International Venezuela 2025.

La joven zuliana de 22 años, modelo profesional, bailarina de salsa y pasante de medicina en el área de pediatría, buscará conquistar la décima corona para el país en el certamen, consolidando aún más el liderazgo de Venezuela en la historia del Miss International, donde ya ostenta el récord de nueve triunfos.

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