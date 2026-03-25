¡Miss World 2026 ya tiene sede! Inicia la cuenta regresiva para el 75 aniversario del certamen internacional

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La organización de Miss World anunció oficialmente que la edición número 75 del reconocido concurso internacional se llevará a cabo en Vietnam, marcando un hito importante en la historia del evento que celebra décadas de trayectoria bajo el lema “Beauty With a Purpose”.

La confirmación forma parte de una estrategia de presentación que incluirá el anuncio formal de la sede exacta y las fechas del certamen durante un evento especial en el país asiático. La revelación se realizará en el marco de la final de Miss World Vietnam Final, programada para el 29 de marzo, donde se darán a conocer más detalles sobre la gran final internacional.

Una celebración histórica por los 75 años del certamen

Esta edición especial no solo representa una nueva competencia, sino también la conmemoración de 75 años de historia del concurso, que ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma global enfocada en el impacto social y los proyectos humanitarios de sus participantes.

La presidenta y directora ejecutiva de la organización, Julia Morley CBE, junto a la actual Miss World, Opal Suchata, viajarán a Vietnam para participar en el anuncio oficial junto a representantes locales, consolidando así la alianza entre la organización internacional y el país anfitrión.

Vietnam se posiciona como epicentro de un evento global

La elección de Vietnam como sede refleja el creciente interés del país en albergar eventos internacionales de gran escala, especialmente en el ámbito del entretenimiento y la cultura. Se espera que durante la ceremonia final se reúna la atención de participantes de distintos países, medios de comunicación y seguidores del certamen a nivel mundial.

Con esta designación, Vietnam se prepara para convertirse en el centro de una celebración que no solo destaca la belleza, sino también la labor social y los proyectos solidarios que caracterizan a Miss World, reforzando el mensaje de unidad global que la organización ha promovido durante décadas.

Expectativa mundial por los detalles finales

Aunque la sede ya ha sido confirmada, aún se espera que en los próximos días se revelen aspectos clave como la ciudad anfitriona y el calendario oficial del evento. La expectativa crece entre seguidores del certamen y participantes potenciales que verán en esta edición una de las más significativas por tratarse de un aniversario tan emblemático.

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