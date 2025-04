Nacho abre las puertas de su casa en Maracay “Agua Santa” y muestra a sus fans cómo en un espacio rinde homenaje a sus raíces

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, mostró por primera vez su casa en Maracay, a la que ha llamado “Agua Santa”, un lugar lleno de historia, significado personal y amor por la tierra que lo vio crecer como artista.

“Maracay es una ciudad muy importante para mí, especialmente en mi carrera y en mi formación”, expresó Nacho al iniciar el recorrido. “Fue la ciudad que me recibió en un momento de lucha, cuando tenía muy poco que ofrecer económicamente, pero grandes amigos me dieron un hogar y me ayudaron a resistir”.

Fruto de esa gratitud y del deseo de retribuir a la ciudad que lo acompañó en sus inicios, Nacho se propuso tener una casa en Maracay, construida con esfuerzo propio y con un fuerte valor sentimental. “Este espacio no era así. Estaba todo destruido, incluso la calle estaba en muy mal estado. Nosotros hicimos la calle de cemento”, relató mientras mostraba el pasillo de entrada, decorado con bancos rescatados del antiguo bulevar de Las Delicias.

El recorrido por “Agua Santa” es una experiencia que mezcla lo íntimo, lo lúdico y lo nostálgico. Desde una pequeña cancha de baloncesto, fruto de su pasión por el deporte, hasta rincones cargados de historia, como una silla de concreto diseñada por un amigo, o tanques de agua restaurados del año de su nacimiento, cada rincón cuenta una historia.

Con zonas como “la placita”, el “caney de la vibra de canela”, el “balcón de la inspiración”, una casa de huéspedes, una oficina y hasta un motorhome restaurado para hacer música, “Agua Santa” no solo es un hogar, sino también un refugio creativo y familiar. “Aquí trabajamos, creamos, hacemos música… y si Melani me bota de la casa, ya tengo mi baño con ducha”, dice entre risas.

Nacho también resaltó el valor natural del terreno, donde antiguamente corría un río que se unía al río El Castaño. Las piedras que rodean la propiedad no fueron colocadas como decoración, sino que forman parte del paisaje original, respetado durante la construcción.

“Agua Santa” es mucho más que una casa: es un símbolo de agradecimiento, de evolución personal y profesional, y de un profundo arraigo a sus orígenes. Una prueba de que los sueños, con esfuerzo y corazón, pueden edificarse desde cero... y con muchas sillas para compartir.

