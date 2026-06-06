¿Nueva relación? La verdad tras el encuentro de Aleska Génesis y Caramelo en Cap Cana

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La modelo venezolana Aleska Génesis reveló los detalles tras su encuentro con Caramelo en Cap Cana.

Si bien, Génesis reapareció el pasado recientemente en la pantalla chica como invitada especial del programa Pica y Se Extiende. Durante la emisión, la exintegrante de La casa de los Famosos enfrentó las preguntas directas de los presentadores Carlos Adyan y Lourdes Stephen sobre su vida sentimental actual.



Ante la duda directa de Stephen sobre si tiene una nueva pareja, la empresaria cortó de inmediato las especulaciones de las redes sociales con una frase contundente: "No, yo no tengo tiempo para novio".

Encuentro con Caramelo en Cap Cana



Sin embargo, la entrevista tomó mayor tensión cuando Adyan mencionó el reciente viaje de la modelo a Cap Cana, República Dominicana. En ese destino caribeño, varios testigos la vieron junto a Caramelo, el ganador de La casa de los Famosos All-Stars. El presentador sugirió la existencia de un romance secreto y reveló que ambos compartieron el mismo techo durante la estadía.



En este sentido, Aleska Génesis no esquivó el tema y aclaró la situación de inmediato. Confirmó el encuentro y la cohabitación en la vivienda, pero precisó que un grupo de personas los acompañó en todo momento, por lo que nunca estuvieron solos. Con este argumento, la venezolana desarmó la teoría de un noviazgo oculto.



Finalmente, la modelo explicó que el viaje responde a un trasfondo estrictamente profesional. En la actualidad, ella mantiene conversaciones con Caramelo y su mánager debido a múltiples proyectos laborales en el país caribeño. "Yo soy una mujer de negocios, pero amigos, simplemente amigos y nada más", concluyó de forma tajante.

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