Incluso después de que la representante venezolana consiguiera entrar al Top 5 y terminara como segunda finalista. Esta vez, las críticas no llegaron de las redes sociales, sino de personas vinculadas al mundo de los concursos de belleza que consideraban que la criolla tenía posibilidades de llevarse la corona.

Taty Guiribitey, integrante del jurado de la edición celebrada en Puerto Rico, y Osmel Sousa, conocido por su trayectoria al frente de la preparación de misses, coincidieron en señalar el vestido de gala como uno de los aspectos que no favorecieron a la venezolana. Sus comentarios reavivaron la discusión sobre la elección del diseño, el estilismo y la imagen que Clara proyectó durante el momento decisivo.

Taty Guiribitey asegura que el vestido le costó la corona

En una conversación con Rodner Figueroa, la empresaria e integrante del panel evaluador fue contundente al hablar sobre el vestido que lució Clara Vegas en la final. Guiribitey aseguró que la propuesta no convenció y que, desde su perspectiva, la reacción fue negativa entre los miembros del jurado.

"A mí no me gustó. Ni a mí ni a nadie del jurado nos gustó el vestido. Ahí yo creo que ella perdió el primer lugar", comentó Taty, quien atribuyó al diseño parte del resultado que obtuvo la venezolana en la competencia.

La jurado también relató que, cuando Clara apareció en escena con el traje, percibió reacciones entre quienes se encontraban evaluando a las candidatas. No obstante, aclaró que las calificaciones eran individuales y que desconocía cómo votaron los demás integrantes del panel, por lo que su apreciación correspondía a su propia experiencia.

"Hubiera quedado hasta de primera finalista"

Guiribitey insistió en que Clara había demostrado suficientes condiciones a lo largo del concurso para aspirar a una posición más alta. Según su valoración, la venezolana mantuvo un desempeño que la ubicaba entre las contendientes con posibilidades, pero el cambio de imagen en la gala final no cumplió sus expectativas.

La empresaria incluso sostuvo que, con otro vestido, Vegas pudo haber alcanzado al menos el puesto de primera finalista, es decir, el segundo lugar de la clasificación. Su comentario dejó claro que no cuestionaba las cualidades de la candidata, sino la decisión de vestuario tomada para el cierre del certamen.

Osmel Sousa tampoco se guardó su opinión

El llamado Zar de la Belleza también reaccionó al resultado de Clara en una conversación telefónica con Rodner Figueroa. Sousa confesó que esperaba verla coronada y manifestó su inconformidad con el arreglo que llevó en la gala, al considerar que la imagen final no estuvo a la altura de lo que la venezolana había mostrado anteriormente.

"Yo juraba que iba a ganar Clara. Yo creo que a Clara hoy la arreglaron muy mal. Salió mal arreglada", expresó Osmel, quien además calificó de manera muy severa el vestido confeccionado por Ángel Sánchez.

El experto en concursos de belleza cuestionó particularmente el ajuste de la prenda en la parte superior y aseguró que el diseño no le quedaba entallado. Incluso comparó la propuesta con un vestido que, a su juicio, era más apropiado para una boda que para una final de Miss Universo.

El vestido de la preliminar era su apuesta, según Osmel

Durante su llamada, Sousa dejó entrever que prefería la imagen que Clara había presentado en la competencia preliminar. En esa etapa, la venezolana lució un diseño dorado de Nidal Nouaihed, una propuesta que el experto consideró más acertada para la noche decisiva.

"El vestido es horroroso. Eso es un vestido para un matrimonio. Además, le queda flojo arriba, no le queda entallado. El traje, como salió en la preliminar, hubiera salido hoy igual y hubiera quedado, por lo menos, primera finalista", sentenció.

Aunque mostró su molestia por el resultado, Osmel también reconoció las cualidades de la representante venezolana y reiteró que la consideraba una fuerte candidata para ganar. Sus palabras apuntaron directamente a la preparación de la imagen final, una de las decisiones que ahora genera cuestionamientos entre seguidores del concurso.

Clara Vegas sigue en el centro de la conversación

Las opiniones de Taty Guiribitey y Osmel Sousa han puesto nuevamente el vestido de gala de Clara Vegas bajo la lupa. La creación de Ángel Sánchez, que dividió opiniones entre quienes defendieron su propuesta sofisticada y quienes esperaban una imagen más tradicional de reina de belleza, se convirtió en uno de los temas más comentados después de la final.

Clara alcanzó el Top 5 y terminó como segunda finalista, mientras Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con la corona. Sin embargo, la discusión sobre el vestuario de la venezolana sigue abierta y ahora cuenta con las críticas de dos figuras que consideran que la candidata tenía potencial para llegar aún más lejos.

La controversia deja una pregunta entre los seguidores de los concursos de belleza: ¿fue realmente el vestido el factor que cambió el destino de Clara Vegas o simplemente una de las decisiones de imagen que no terminó de convencer en una competencia donde cada detalle cuenta?

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